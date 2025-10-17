Трамп высказал прогноз по конфликту на Украине
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что процесс урегулирования на Украине развивается нормально. Об этом сообщает агентство Reuters.
Американский лидер выразил уверенность, что украинский конфликт завершится. Зеленский, в свою очередь, отметил, что при содействии Трампа разногласия точно закончатся. Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне стала для них третьей в текущем году.
Накануне глава Белого дома долго беседовал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего стороны договорились о личной встрече в Будапеште.
По имеющейся информации, Зеленский рассчитывает получить от США ЗРК и ракеты Tomahawk, предложив Трампу список встречных обязательств. Однако Трамп вряд ли одобрит продажу «Томагавков» странам НАТО для передачи Украине и, вероятно, отложит это решение до встречи с Путиным.
