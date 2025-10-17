Путин заявил о злоупотреблении западными СМИ монопольным положением в начале 2000-х
Президент России Владимир Путин заявил, что ведущие западные СМИ в начале 2000-х злоупотребляли своим монопольным положением и пытались навязать аудитории новые, основанные на ложных нравственных ценностях, стандарты. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы помним, как в начале 2000-х ведущие западные средства массовой информации злоупотребляли своим монопольным положением, а зачастую, точнее, практически всегда под видом объективных новостей выдавали на-гора все, что хотели, пытаясь насаждать в умах и сердцах миллионов людей не просто какие-то новые правила, а скорее даже основанное на ложных нравственных ценностях новое цивилизационное пространство», — сказал глава государства.По его словам, СМИ часто выдавали за объективные новости то, что им было выгодно, формируя у миллионов людей новое цивилизационное пространство.
Владимир Путин приехал в Большой театр на мероприятие, посвящённое 20-летию телеканала RT.