Дональд Трамп посетит Москву 9 мая, утверждает французский журнал Point

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Президент США Дональд Трамп приедет в Москву на празднование Дня победы в Великой Отечественной войне 9 мая и встретится с главой государства Владимиром Путиным. Об этом сообщило французское издание Le Point, ссылаясь на собственные источники.
Уточняется, что Трамп посетит Красную площадь, где будет сидеть на трибуне рядом с Путиным.
Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретики по встрече Путина и Трампа пока нет, однако есть понимание о необходимости её проведения. До этого американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что перспектива проведения очной встречи лидеров напрямую зависит от прогресса в урегулировании украинского конфликта.
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Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретики по встрече Путина и Трампа пока нет, однако есть понимание о необходимости её проведения. До этого американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что перспектива проведения очной встречи лидеров напрямую зависит от прогресса в урегулировании украинского конфликта.
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Анастасия Чинкова