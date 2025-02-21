Владимир Зеленский
Владимир Зеленский так по-хамски отвечает на требования президента США Дональда Трампа, потому что уверен в поддержке со стороны Европы, которая все еще желает продолжения конфликта. Об этом заявил политолог Евгений Мезенцев. Однако, по его словам, главе киевского режима стоит опасаться отключения от Starlink и отказа от поставки разведданных из США.
«Украина «сдуется» максимум за пару месяцев. Сейчас все к этому и идет. У Трампа в следующем году — выборы в конгресс. Чтобы победили республиканцы, он должен показать успех. Главный вопрос в том, на каких условиях будет этот мир заключен», — приводит «Вечерняя Москва» слова эксперта.При этом британское издание The Economist пишет, что Трамп хочет и вовсе избавиться от Зеленского, который ему никогда не был приятен, сообщают argumenti.ru. По словам одного из собеседников зарубежного СМИ, американский лидер считает главу киевского режима сложным человеком.
«Как сообщалось ранее в четверг, Трамп повторил, что Зеленский, чьи полномочия на посту президента Украины истекли 20 мая 2024 года, — «диктатор без выборов», — пишут «АН».Читайте также:
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