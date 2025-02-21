Стало известно, почему Зеленский осмелился хамить Трампу

Владимир Зеленский так по-хамски отвечает на требования президента США Дональда Трампа, потому что уверен в поддержке со стороны Европы, которая все еще желает продолжения конфликта. Об этом заявил политолог Евгений Мезенцев. Однако, по его словам, главе киевского режима стоит опасаться отключения от Starlink и отказа от поставки разведданных из США.