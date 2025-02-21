Трюдо едко пошутил в адрес Трампа после победы Канады над сборной США на турнире Четырёх наций

В Канаде в ночь на 21 февраля (по московскому времени - прим. ред.) завершился финальный матч Кубка Четырёх наций, в которой сборная Кленовых Листьев победила национальную команду США. После этого премьер-министр страны-хозяйки турнира Джастин Трюдо с едкой иронией высказался в адрес американского президента Дональда Трампа.