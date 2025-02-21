Трюдо едко пошутил в адрес Трампа после победы Канады над сборной США на турнире Четырёх наций

Джастин Трюдо (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)
В Канаде в ночь на 21 февраля (по московскому времени - прим. ред.) завершился финальный матч Кубка Четырёх наций, в которой сборная Кленовых Листьев победила национальную команду США. После этого премьер-министр страны-хозяйки турнира Джастин Трюдо с едкой иронией высказался в адрес американского президента Дональда Трампа.
В Кубке Четырёх наций участвовали национальные сборные Канады, США, Финляндии и Швеции, составленные из лучших игроков, выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за океаном. По итогам кругового турнира в финал достаточно предсказуемо вышли команда Канады и американцы. К слову, в групповом турнире сборная США без особых проблем обыграла канадцев со счётом 3:1.
Перед решающим матчем Трамп позвонил главе канадского правительства и, обсуждая предстоящую игру, завёл уже знакомую песню о том, что «когда-нибудь, возможно скоро, станет нашим ценным и очень важным 51-м штатом».
Основное время финальной игры закончилось вничью 2:2, причём канадцы уступали по ходу встречи и отыгрались ближе к концу второго периода. Третий отрезок прошёл без заброшенных шайб, а на 9-й минуте овертайма точный бросок нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида принёс победу сборной Канады.
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Перед решающим матчем Трамп позвонил главе канадского правительства и, обсуждая предстоящую игру, завёл уже знакомую песню о том, что «когда-нибудь, возможно скоро, станет нашим ценным и очень важным 51-м штатом».
«Вам не отнять нашу страну, как и не отнять нашу игру», — написал Трюдо в своей социальной сети Х после победы родоначальников хоккея в решающем матче.
Основное время финальной игры закончилось вничью 2:2, причём канадцы уступали по ходу встречи и отыгрались ближе к концу второго периода. Третий отрезок прошёл без заброшенных шайб, а на 9-й минуте овертайма точный бросок нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида принёс победу сборной Канады.
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Александр Бойцов