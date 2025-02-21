Трамп дал Евросоюзу три недели на согласование капитуляции Украины

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Президент США Дональд Трамп дал Евросоюзу три недели, чтобы согласовать условия капитуляции Украины. Об этом сообщил депутат Европарламента Мика Аалтола.
«Соединенные Штаты дали нам три недели на согласование условий капитуляции Украины. Если нет, Соединенные Штаты уйдут из Европы», — написал Аалтола.
По его словам, Трамп считает приоритетным вопрос проблем безопасности России. Так, он уточнил, что у Европы «есть три недели, чтобы повзрослеть».
Ранее Трамп в соцсети написал, что «имевший скромный успех комик Владимир Зеленский» каким-то образом убедил Вашингтон потратить 350 миллиардов долларов на изначально проигрышную войну, которая вообще не должна была начинаться. Кроме того, по его словам, рейтинги Зеленского на Украине очень низкие, и он не может представлять страну за столом переговоров.
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Элина Позднякова