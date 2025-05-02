Назван главный кандидат на пост советника Трампа по нацбезопасности

Фото: istockphoto/rarrarorro
Советником президента США Дональда Трампа по нацбезопасности может стать Стивен Миллер. Как пишет Axios, его кандидатуру рассматривают в Белом доме как основную.
Сейчас Стивен Миллер — замглавы администрации по внутренней безопасности. Еще его называют архитектором жесткой иммиграционной политики при республиканцах. По информации СМИ, Миллеру интересна новая должность после отстранения Майкла Уолтца, выдвинутого на пост представителя США при ООН. Сегодня госсекретарь США Марко Рубио — врио главы Совета нацбезопасности. Источники при этом подчеркивают, что политик «и без того перегружен текущей работой» в Госдепе.
Уточняется, что при Миллере была налажена работа Совета по внутренней безопасности, несмотря на меньший штат, нежели в Совете нацбезопасности.
Читайте также:
«Сделали несравнимо больше! Выиграли обе войны»: Трамп сделал шоковое заявление о роли США во Второй мировой
Илон Маск раскрыл факты нецелевого расходования бюджетных средств госслужащими США
В России оценили выдвижение Уолтца в постпреды США
Уточняется, что при Миллере была налажена работа Совета по внутренней безопасности, несмотря на меньший штат, нежели в Совете нацбезопасности.
Читайте также:
«Сделали несравнимо больше! Выиграли обе войны»: Трамп сделал шоковое заявление о роли США во Второй мировой
Илон Маск раскрыл факты нецелевого расходования бюджетных средств госслужащими США
В России оценили выдвижение Уолтца в постпреды США
Никита Кротов