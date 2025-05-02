Илон Маск раскрыл факты нецелевого расходования бюджетных средств госслужащими США

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Глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск сделал громкое заявление, обвинив государственных служащих в нецелевом расходовании бюджетных средств на аренду роскошных отелей и стадионов для проведения вечеринок. В интервью телеканалу Fox News он отметил, что чиновники начали с малых обманов, но со временем их действия становились все более наглыми. Об этом пишет РИА Новости.
«По сути, они устраивали вечеринки на деньги налогоплательщиков. Если их обман никто не останавливает, они наглеют и продолжают воровать», — заявил Маск.
В ответ на эти проблемы DOGE внедрил новое правило: теперь чиновники обязаны предоставлять чеки перед использованием бюджетных средств. По словам сотрудников ведомства, это привело к значительному сокращению нецелевых расходов.
Кроме того, Маск сообщил о странных случаях выдачи ссуд Управлением по делам малого бизнеса, когда деньги получали люди старше 120 лет, хотя старейшему человеку в стране всего 114 лет. Случаи также включали ссуды детям младше 11 лет и даже еще не родившимся людям, годом рождения одного из которых значился 2165.
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Дарья Осипова