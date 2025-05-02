«Сделали несравнимо ​больше! Выиграли обе войны»: Трамп сделал ​шоковое заявление о роли США во Второй Мировой

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)
Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, подчеркнув, что США внесли наибольший вклад в разгром нацизма. В своем посте в социальной сети Truth Social президент США также заявил, что его страна одержала главную победу и в Первой мировой войне, а 11 ноября теперь станет соответствующим памятным днем.
Трамп акцентировал, что ни одна другая страна не приблизилась к достижениям Америки в военной силе и храбрости.
Трамп раскритиковал современных лидеров за отсутствие традиции празднования побед и призвал возродить эту практику. По его словам, США «больше ничего не празднуют», хотя именно они определили исход обеих мировых войн.
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«Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна — несравнимо больше. Сегодня я объявляю 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой...», — гордо заявил он.
Фото: скриншот поста с аккаунта Трампа о 8 мая в Truth Social
Трамп раскритиковал современных лидеров за отсутствие традиции празднования побед и призвал возродить эту практику. По его словам, США «больше ничего не празднуют», хотя именно они определили исход обеих мировых войн.
«Мы выиграли обе войны, никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости или военному мастерству, но мы никогда ничего не праздновали — это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Пришло время снова начать праздновать наши победы!», — закончил он.Читайте также:
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Мария Моисеева