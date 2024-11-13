Дональд Трамп прибыл в Белый дом на встречу с Байденом по передаче власти

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Победивший на выборах президента США Дональд Трамп прибыл в Белый дом для встречи с действующим главой государства Джо Байденом. Об этом информирует РИА Новости.
Данная встреча станет первой после президентских выборов в США, по итогам которых республиканец одержал победу. Предполагается, что в рамках встречи политики обсудят процесс передачи власти и иные вопросы.
Согласно информации источника, Байден и Трамп отметили важность мирной передачи власти. Встреча в Овальном кабинете является неким символическим шагом, который подчеркивает необходимость соблюдения демократических процедур в Соединенных Штатах.
Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.
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Согласно информации источника, Байден и Трамп отметили важность мирной передачи власти. Встреча в Овальном кабинете является неким символическим шагом, который подчеркивает необходимость соблюдения демократических процедур в Соединенных Штатах.
Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.
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Екатерина Коршунова