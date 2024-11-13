Во Франции заявили, что Трамп переложит расходы по восстановлению Украины на ЕС

Дональд Трамп (Фото: riamediabank.ru/Алексей Филиппов)
План избранного президента США Дональда Трампа подразумевает, что бремя расходов на восстановление Украины перейдет Евросоюзу. Об этом пишет издание Valeurs Actuelles.
Согласно информации источника, план республиканского политика, который оценивается в 1000 млрд евро, предусматривает, что Европейский союз оплатит усилия по восстановлению. Примечательно, что мирный план Трампа будет выгоден для Вашингтона, так как значительный финансовый урон от помощи Киеву получат другие государства, среди которых Германия, Франция и Италия.
Уточняется, что странам ЕС будет тяжело пережить реконструкцию Украины из-за того, что западные страны пострадали из-за антироссийских санкций и иных действий в экономической отрасли.
Читайте также:
В Раде назвали сумму, поступившую в бюджет Украины с февраля 2022 года
В США раскрыли, какой выбор в скором времени ждет Зеленского
«Потеряет свое пособие»: Сын Трампа посмеялся над Зеленским
Екатерина Коршунова