Дональд Трамп руководит США: что ждет Россию, когда закончится конфликт на Украине, мнение эксперта

Президент США Дональд Трамп будет использовать конфликт на Украине как предмет для торга во время переговоров с Россией, считает военный эксперт Алексей Леонков. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что Киев продолжит получать финансовую поддержку, но не факт, что американскую.