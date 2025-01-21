Дональд Трамп руководит США: что ждет Россию, когда закончится конфликт на Украине, мнение эксперта

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Дональд Трамп заступил на должность президента Соединенных Штатов 20 января и сместил на этом посту Джо Байдена.
Политолог, доцент финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов в беседе с «Радио 1» ответил на самые важные вопросы.
По словам политолога, инаугурация в данном случае – это просто техническая процедура, которая финально наделяет полномочиями избранного президента.
Дмитрий Ежов отметил, что Дональд Трамп всегда внедряет в свои выступления элементы шоу, чтобы подпитать свой образ.
В свой первый же день на посту 47-го президента США Трамп подписал 42 исполнительных указа и принял 115 кадровых решений, сообщили в Белом доме. Главным направлением масштабных преобразований, начатых Трампом в первый день своего второго президентского срока, стали иммиграционные вопросы.
По словам политолога, Трамп принял уже многие решения, однако когда и как их выполнять — не уточняется.
Фото: iStock/rarrarorro
Специалист подчеркнул, что здесь все будет зависеть от того, насколько последовательным будет Трамп, потому что одно дело - обещать, а другое — дела выполнять.
По мнению политолога, все инициативы относительно Гренландии и Панамского канала можно рассматривать как определенные шаги, которые планируются осуществить для того, чтобы сделать Америку «снова великой».
Фото: iStock/Gerasimov174
Дмитрий Ежов заявил, что цена на энергоресурсы в перспективе будет иметь тенденцию к росту.
Политолог заявил, что использование дальнобойных ракет прекратится ровно тогда, когда США перестанет их поставлять.
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Как прошла инаугурация Дональда Трампа
По словам политолога, инаугурация в данном случае – это просто техническая процедура, которая финально наделяет полномочиями избранного президента.
«Президент эти полномочия приобретает, и его инициативы, указы становятся уже легитимными. Трамп во время своего уже второго пришествия производит своего рода разрыв шаблона, обрывая все свои возможные темы преемственности с предыдущей администрацией Байдена», — добавил эксперт.
Какие обещания дал Трамп на инаугурации
Дмитрий Ежов отметил, что Дональд Трамп всегда внедряет в свои выступления элементы шоу, чтобы подпитать свой образ.
«Трамп, на самом деле, всегда был известен популистскими заявлениями: например, что на планете Марс будет установлен флаг США. И, в общем-то, это цель амбициозная. Но если этого не произойдет в ближайшее время, то ему будут это вспоминать», — сказал он.
Что уже изменил Дональд Трамп
В свой первый же день на посту 47-го президента США Трамп подписал 42 исполнительных указа и принял 115 кадровых решений, сообщили в Белом доме. Главным направлением масштабных преобразований, начатых Трампом в первый день своего второго президентского срока, стали иммиграционные вопросы.
По словам политолога, Трамп принял уже многие решения, однако когда и как их выполнять — не уточняется.
Фото: iStock/rarrarorro
Что ждет Россию при Трампе
Специалист подчеркнул, что здесь все будет зависеть от того, насколько последовательным будет Трамп, потому что одно дело - обещать, а другое — дела выполнять.
«То, что мы наблюдаем сейчас, напоминает шоу. Российско-американские отношения в глубоком кризисе. И есть вероятность, что при Трампе что-то сдвинется с мёртвой точки — по крайней мере состоится диалог, из которого будет виден дальнейший ход событий», — отметил он.
Когда может закончиться конфликт на Украине
«Когда закончится конфликт на Украине, известно давно. По мере достижения цели специальной военной операции он завершится. А приход Трампа и его команды означает заключение некой сделки. Но пока непонятно, о какой сделке идет речь», — прокомментировал Ежов.
Зачем Трампу Гренландия
По мнению политолога, все инициативы относительно Гренландии и Панамского канала можно рассматривать как определенные шаги, которые планируются осуществить для того, чтобы сделать Америку «снова великой».
«Но тут вопрос: насколько это быстро и безболезненно пройдет», — добавил собеседник.
Фото: iStock/Gerasimov174
Что будет с ценами на нефть при Трампе
Дмитрий Ежов заявил, что цена на энергоресурсы в перспективе будет иметь тенденцию к росту.
«Надо понимать, что Соединенные Штаты Америки и Европейский союз в свое время вводили санкции против энергетического сектора России, как раз таки для того, чтобы увеличить эту долю на рынке США. Они могут нарастить определенные объемы. Другой вопрос, что те объемы, которые в состоянии нарастить США, явно не закроют потребности ЕС», — добавил специалист.
Дальнобойные ракеты
Политолог заявил, что использование дальнобойных ракет прекратится ровно тогда, когда США перестанет их поставлять.
«Но мы не будем забывать о том, что дальнобойные ракеты от США и дальнобойное вооружение от других государств не одно и то же. Хотя часть государств поставляет это вооружение с согласия США. Но нечем бить — бить не будут. Тут все ясно», — заключил Ежов.
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Анастасия Бондарева