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Запад вводит санкции против Грузии, потому что Тбилиси отказался противостоять России, объяснил генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе. Европарламент в новой резолюции может потребовать от Грузии начать войну с Россией.
Политолог, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с «Радио 1» сообщил, что Запад был бы рад открыть против России второй фронт на Южном Кавказе.
По его словам, Запад хочет наказать правительство Грузии за его стремление сохранить мир и суверенитет.
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«Он активно подталкивал Тбилиси к началу военных действий против Москвы и ее региональных союзников, однако грузинскому руководству хватило мудрости, чтобы не ввязаться в эту опасную авантюру. Наиболее сильное давление оказывали США и Великобритания, которые откровенно шантажировали правящую партию "Грузинская мечта" государственным переворотом. В итоге попытки устроить цветную революцию провалились», — объяснил эксперт.
По его словам, Запад хочет наказать правительство Грузии за его стремление сохранить мир и суверенитет.
«Запускаются механизмы экономического давления. Однако санкции могут возыметь и обратный эффект. Скорее всего, они подтолкнут Грузию к расширению торговых отношений с Москвой. Уже сейчас львиная доля грузинского экспорта идет в Россию. Жертвовать этим рынком ради мифического членства в ЕС Тбилиси не намерен», — добавил политолог.
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Анастасия Бондарева