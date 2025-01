«Откровенно шантажировали»: Политолог рассказал, как Запад склоняет страны к войне с РФ

Секс с порноактрисами

Фото: iStock/RawFile

Связи с Россией

Фото: iStock/vchal

Штурм Капитолия

Трамп и Мерил Стрип

Секретные документы в туалете

Фото: iStock/pinkomelet

Налоговые махинации

Шокирующие факты

Этот человек стал символом скандалов, его жизнь — это постоянное шоу, в котором он выступает как провокатор и шоумен. Трамп, похоже, обладает даром быть непотопляемым: очередные судебные разбирательства лишь придают ему популярности и подогревают интерес общественности. В материалевспомним яркие инциденты, которые стали неотъемлемой частью его биографии.В разгар предвыборной кампании 2016 года Дональд Трамп решил взять под контроль свою репутацию, заключив соглашения с несколькими женщинами, с которыми у него были романтические связи. Цель была ясна: не допустить, чтобы они раскрыли пикантные подробности его личной жизни. Одной из таких женщин стала модель Playboy Карен Макдугал, которая утверждала, что в 2006-2007 годах у нее была 10-месячная интрижка с Трампом, уже будучи женатым на Мелании.Медиакомпания American Media Inc. (AMI), владелец таблоида National Enquirer, заплатила Макдугал 130 тысяч долларов за эксклюзивные права на ее историю. Однако после получения прав публикация так и не состоялась — ведь AMI имела тесные связи с Трампом.Не успела история с Макдугал закончиться, как выяснилось, что аналогичное соглашение было заключено и с порноактрисой Сторми Дэниелс. Она утверждала, что имела интимную связь с Трампом летом 2006 года во время турнира по гольфу на озере Тахо. За свое молчание она также получила 130 тысяч долларов, а позже на судебном процессе описала их бурную ночь во всех подробностях.Что делает эту историю еще более интригующей, так это то, что выплаты обеим женщинам были компенсированы из средств, собранных для предвыборной кампании Трампа.В мае 2024 года присяжные признали экс-президента виновным по всем 34 пунктам обвинения, связанным с этими скандальными эпизодами. Однако исполнение приговора было остановлено решением Верховного суда, где большинство судей либо были назначены самим Трампом, либо представляли республиканскую партию.После победы Дональда Трампа на выборах 2016 года в американском обществе разразился настоящий политический шторм. Его команда оказалась под пристальным вниманием, когда начались подозрения в связях с Россией и вмешательстве в выборный процесс. Обвинения в том, что российские хакеры и тролли использовали кибератаки и пропаганду для манипуляции исходом голосования, стали основой для масштабного расследования.Это событие быстро приобрело название «Рашиагейт», в отсылке к знаменитому Уотергейтскому скандалу 1974 года, который привел к отставке президента Ричарда Никсона. В 2017 году началось официальное расследование, которое продолжалось почти два года и привлекло внимание всей страны. Итоговый отчет, опубликованный в 2019 году, стал своего рода символом неопределенности: следователи не нашли доказательств сговора между Трампом и российскими властями, но также не смогли опровергнуть возможность вмешательства России в выборы. Таким образом, вина Трампа осталась неясной, а сомнения в легитимности его победы продолжали терзать общество.Этот «осадочек» стал причиной глубокого раскола в американском обществе. Сторонники Трампа воспринимали расследование как политическую охоту на ведьм, попытку устранить его от власти, в то время как его противники утверждали, что оно выявило серьезные этические и политические проблемы внутри страны. В результате противостояние между двумя лагерями только усилилось, оставив за собой шлейф недоверия и напряженности, который ощущается до сих пор.После президентских выборов 2020 года, в которых Джо Байден одержал победу с результатом 51% против 48% за Дональда Трампа, последний заявил о множестве фальсификаций и заговоров, утверждая, что на самом деле выиграл он.Это заявление вызвало недовольство среди его сторонников. 6 января 2021 года, после митинга, на котором Трамп призвал их защищать свои избирательные права, группа его преданных поклонников ворвалась в Капитолий и на несколько часов захватила здание. Это событие стало основанием для второго импичмента Трампа, однако Сенат вновь оправдал его.На премии «Золотой глобус» в 2017 году Мерил Стрип жестко раскритиковала Дональда Трампа за его пародию на журналиста с физическим недостатком Сержа Ковалески, отметив, что это было унизительно и недопустимо для человека на высоком посту.Трамп ответил, назвав Стрип переоцененной актрисой и фанаткой Хиллари Клинтон, утверждая, что он не пародировал журналиста, а лишь указал на его нечестность.После завершения своего первого президентского срока Дональд Трамп не успокоился и вывез из кабинетов администрации ряд документов, включая строго секретные материалы — военные планы, разведывательные данные и информацию, касающуюся безопасности США. По закону эти документы должны были быть переданы Национальному архиву, однако они оказались спрятаны в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и были обнаружены ФБР в 2022 году.Что особенно шокирует, так это то, что некоторые из этих секретных материалов хранились в туалете. Несмотря на это, Трамп не стеснялся показывать их своим гостям. Возможно, он действительно следовал старой пословице: «Хочешь что-то спрятать — прячь там, где это никто не будет искать!».На протяжении многих лет Дональд Трамп уклонялся от публикации своих налоговых деклараций, в то время как остальные кандидаты в президенты США это делали без колебаний. После продолжительных судебных разбирательств к 2020 году стало известно, что строительный магнат использовал сложные схемы для многомиллионных манипуляций и фактически не платил подоходный налог. Серия статей, опубликованных The New York Times, была основана на утечке данных из его финансовых отчетов.Кроме того, выяснилось, что многие компании, принадлежащие Трампу, фактически несут убытки, а у него есть значительные долги.Перед недавними выборами в США информация о Дональде Трампе появлялась чуть ли не ежедневно. Известный журналист Боб Вудворд выпустил книгу, в которой содержатся шокирующие факты из биографии Трампа, а также описания закулисных разговоров и манипуляций во время его первого президентского срока.Бывшая модель Стейси Уильямс обвинила Трампа в сексуальном насилии, произошедшем в 1993 году, в связке с Джеффри Эпштейном — некогда влиятельным финансистом, который был осужден за педофилию и насилие.Осенью 2024 года в США вышел байопик «Ученик. Восхождение Трампа», посвященный его молодости, который заинтересует поклонников этого жанра. Однако недавно в России прокатное удостоверение фильма было отозвано по неизвестным причинам.В любом случае, действия и поступки Трампа продолжат вызывать интерес не только у американцев, но и у международной аудитории в ближайшие годы.Итоги инаугурации Трампа. Борьба с эмигрантами , возвращение свободы слова и теперь в стране только два гендера «Трамп придёт и всё прекратит» : эксперт оценил вероятность отказа США от поставок оружия Киеву Инаугурация президента США 2025 : где смотреть, как и когда Трамп вступит в должность