Дональд Трамп убрал знаменитый стол из Овального кабинета из-за козявки сына Маска

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Президент США Дональд Трамп отправил на реконструкцию знаменитый стол Resolute из-за козявки сына миллиардера Илона Маска. Об этом пишет издание New York Post.
Отмечается, что мебель решили убрать из Овального кабинета Белого дома после того, как на прошлой неделе четырёхлетний сын Маска поковырял в носу и вытер козявку об этот стол. Это произошло в прямом эфире, транслировавшемся по телевидению.
При этом представители Белого дома подчеркнули, что стол заменили временно.
Напомним, что Resolute появился в резиденции американского президента во время правления Джона Кеннеди. Затем за ним сидели Джимми Картер, Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден.
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При этом представители Белого дома подчеркнули, что стол заменили временно.
Напомним, что Resolute появился в резиденции американского президента во время правления Джона Кеннеди. Затем за ним сидели Джимми Картер, Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден.
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Анастасия Чинкова