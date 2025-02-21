«Будет пожизненно страдать от нарушений»: сын Илона Маска от певицы Граймс серьёзно болен

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Певица Граймс заявила, что у её сына от Илона Маска с необычным именем X Æ A-Xii серьёзное заболевание. Она отметила, что ситуация может усугубиться, если миллиардер не вернёт ей сына и не примет необходимые меры.
Маск в последнее время часто появляется на публике со своим сыном. Недавно вместе с мальчиком он прибыл на встречу с президентом США Дональдом Трампом, а до этого брал его на встречу с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Однако Граймс неожиданно заявила о болезни наследника бизнесмена. Она заявила, что будет вынуждена привлечь общественность, если в ближайшее время Маск не отдаст её ребёнка. При этом сам бизнесмен, по её словам, отказывается с ней общаться.
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Однако Граймс неожиданно заявила о болезни наследника бизнесмена. Она заявила, что будет вынуждена привлечь общественность, если в ближайшее время Маск не отдаст её ребёнка. При этом сам бизнесмен, по её словам, отказывается с ней общаться.
«Я не буду раскрывать никаких подробностей, но Маск не отвечает на мои сообщения. Наш ребёнок будет пожизненно страдать от нарушений, если он как можно скорее мне не ответит», – написала певица в соцсетях.Ранее Граймс подчеркнула, что уже очень давно не видела сына от Илона Маска на фоне своей судебной тяжбы за опеку.
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Анастасия Чинкова