Тюремную фотографию Трампа вывесили около Овального кабинета в Белом доме

Фото: iStock/Juanhdez
Фотография Дональда Трампа из тюрьмы появилась в коридоре около Овального кабинета в Белом доме. Об этом сообщает издание Newsweek.
Отмечается, что впервые снимок заметили во время встречи Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.
Напомним, что в Джорджии 14 августа 2023 года большое жюри присяжных выдвинуло обвинения в отношении Трампа, нескольких его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии по делу о вмешательстве в проведение президентских выборов 2020 года.
24 августа того же года Трамп прошёл через формальную процедуру ареста в тюрьме. Его пребывание там было непродолжительным – всего порядка 20 минут. Однако президента успели сфотографировать, после освобождения он опубликовал тюремный снимок.
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Напомним, что в Джорджии 14 августа 2023 года большое жюри присяжных выдвинуло обвинения в отношении Трампа, нескольких его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии по делу о вмешательстве в проведение президентских выборов 2020 года.
24 августа того же года Трамп прошёл через формальную процедуру ареста в тюрьме. Его пребывание там было непродолжительным – всего порядка 20 минут. Однако президента успели сфотографировать, после освобождения он опубликовал тюремный снимок.
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Анастасия Чинкова