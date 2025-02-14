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Тюремную фотографию Трампа вывесили около Овального кабинета в Белом доме

Фото: iStock/Juanhdez

Фото: iStock/Juanhdez

Фотография Дональда Трампа из тюрьмы появилась в коридоре около Овального кабинета в Белом доме. Об этом сообщает издание Newsweek.
Отмечается, что впервые снимок заметили во время встречи Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.

Напомним, что в Джорджии 14 августа 2023 года большое жюри присяжных выдвинуло обвинения в отношении Трампа, нескольких его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии по делу о вмешательстве в проведение президентских выборов 2020 года.



24 августа того же года Трамп прошёл через формальную процедуру ареста в тюрьме. Его пребывание там было непродолжительным – всего порядка 20 минут. Однако президента успели сфотографировать, после освобождения он опубликовал тюремный снимок.

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#тюрьма
В Совете Федерации прокомментировали освобождение Винника
Сенатор Джабаров об обмене Фогеля на Винника: это нормальные отношения
14 февраля 2025, 20:43

Фото: РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал состоявшийся между Россией и США обмен американца Марка Фогеля и россиянина Александра Винника. По его словам, случившееся — это нормальные дипломатические отношения.
«Мы выпустили американца — они освободили Винника, который отбывал очень большой срок. Это нормальные отношения, когда идет обмен гражданами, которые отбывают сроки наказания. Это нормальные отношения, и они должны быть всегда в практике отношений дипломатических между странами», — пояснил сенатор в беседе с RT.
В то же время мать Александра Винника Вера рассказала, как чувствует себя ее сын после возвращения на родину. В разговоре с «Газетой.Ru» женщина поделилась, что Винник пока что еще не смог до конца осознать свое освобождение. По ее словам, бывший пленник после возвращения ел лишь геркулесовую кашу из-за болей в желудке.
«Слава нашему президенту и всем, кто участвовал в этой непростой операции! Мы находимся в таком восторге, эмоции зашкаливают. Александр еще не может осознать, что он свободен и дома. Александр сейчас спит. Пока только геркулесовая каша, потому что болит желудок», — отметила Вера Винник.
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«Задний ход»: В США отрицают угрозы в адрес России со стороны вице-президента Вэнса
Помощник Вэнса Мартин отрицает угрозы в адрес РФ в словах вице-президента США
14 февраля 2025, 18:35

Фото: istockphoto/sb2010

Представитель вице-президента США по связям с общественностью Уильям Мартин на своей странице в социальной сети заявил: в словах вице-президента США Джей-Ди Вэнса в адрес России, сказанных в интервью изданию Wall Street Journal, не содержалось угрозы.
«Вице-президент не высказывал никаких угроз, он просто заявил о факте того, что никто не лишит президента Дональда Трампа позиции, когда начнутся переговоры», — помощник Вэнса.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль ожидает от американской стороны разъяснений слов Вэнса о военных рычагах давления на РФ, которые очень напоминают угрозы.

В интервью изданию The Wall Street Journal, вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что в Белом доме не исключают вариант отправки военнослужащих на Украину в случае, если Россия не будет «добросовестно» вести переговоры, а ​помимо экономических существуют и военные рычаги давления на Москву.


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#москва
#сша
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#военные
#президент
#кремль
#дмитрий песков
#переговоры
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Песков: Москва намерена получить разъяснения слов Вэнса об отправке войск на Украину
Кремль хотел бы разъяснений по поводу слов Вэнса об отправке войск на Украину
14 февраля 2025, 17:11

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Москва хотела бы услышать разъяснения по поводу слов вице-президента США Джей Ди Вэнса. Тот допустил в своей речи высказывание о неких «военных рычагах» давления на Россию в возможных переговорах по поводу урегулирования украинского конфликта.
Об этом на традиционном брифинге сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле внимательно наблюдают и оценивают действия и заявления представителей новой американской администрации. Слова вице-президента США пресс-атташе лидера российского государства назвал «новыми элементами».

«Это новые элементы их позиции, ранее таких формулировок мы не слышали, они не озвучивались», — сказал Песков.

Накануне Вэнс в беседе с изданием The Wall Street Journal Вэнс сообщил, что Вашингтон не исключает отправку войск на Украину, если Москва будет вести переговоры «недобросовестно». Политик также допустил введение в отношении России новых санкций в случае неуспеха переговоров.

«Есть экономические инструменты воздействия, есть, конечно, и военные», — сказал вице-президент США.

Песков в свою очередь указал, что Москва будет запрашивать у американской стороны разъяснений по поводу слов Вэнса о «военных рычагах», так как они выбиваются из дипломатических канонов и напоминают угрозы.

Следует отметить, что подобные высказывания американского вице-президента противоречат позиции Пентагона, которую озвучил новый глава военного ведомства США Пит Хегсет, который прямо заявил, что США не отправят войска на Украину.

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#москва
#сша
#военные
#президент
#дмитрий песков
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#переговоры
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Глава МИД Японии Ивая впервые не употребил слово «нападение» в контексте Украины
Глава МИД Японии Ивая заговорил о необходимости взаимопонимания с Россией
14 февраля 2025, 16:03

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Глава министерства иностранных дел Японии Такэси Ивая выступил с достаточно необычным заявлением, резко диссонирующим со всем тем, что он говорил ранее. Политик и дипломат вдруг высказался о необходимости наладить взаимопонимание с Россией.
Нестандартность заявления руководителя японского внешнеполитического ведомства заключалась именно в том, что в его привычную речь о сложности отношений с Москвой и строгой необходимости следования национальным и государственным интересам Японии вдруг вкралась мысль, что неплохо бы наладить эти самые столь сложные взаимоотношения с Россией, передаёт РИА Новости. Причём не только вкралась, но и была озвучена.

«Между нашими странами есть много проблемных моментов, но Россия — наш сосед, а с соседями необходимо взаимопонимание», — заявил Ивая.

В публикации также отмечается, что, говоря о конфликте на Украине, глава МИД Японии впервые за всё время не стал употреблять слово «нападение».

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#мид
#япония
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АВС: В США 14 штатов подали судебный иск против Маска и Трампа
14 февраля 2025, 14:12

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Четырнадцать штатов в США подали федеральный иск против президента страны Дональда Трампа и главы Департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска. Ведомство Маска обвиняют в нарушении конституции страны и в «безграничной власти».
Об этом сообщает телеканал ABC.

«Казалось бы безграничная и неконтролируемая власть Маска лишать правительство его сотрудников и ликвидировать целые департаменты одним росчерком пера или щелчком мыши была бы шокирующей для тех, кто завоевал независимость этой страны», — цитирует истцов СМИ.

Претензия заключается также в том, что предприниматель и бизнесмен, имея самые широкие полномочия, формально не был назначен на должность президентом и затем утвержден сенатом. По словам истцов, это грубое нарушение статьи конституции США, ее 2 раздела пункта 2 «О назначениях».

В это же самое время 26 нынешних и бывших сотрудников и подрядчиков Агентства США по международному развитию USAID обратились в федеральный суд штата Мэриленд с иском против Маска, в котором фигурирует такое же обвинение.трамп. илон маск

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#илон маск
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