«С Харрис покончено»: Медведев высказался о выборах в США

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с Камалой Харрис покончено, при этом главные цели российской спецоперации будут достигнуты.
«С Камалой покончено. Пусть продолжает заразительно кудахтать. Цели СВО остаются неизменными и будут достигнуты», — написал Медведев в соцсети X.
Он также прокомментировал победу Дональда Трампа на выборах президента США. По мнению Медведева, России очень выгодно, что возможным президентом США станет человек, который не любит тратить деньги на «прихлебателей и приживалок».
Российский политик задаётся лишь одним вопросом — какую конкретно сумму заставят Трампа выделить на продолжение конфликта.
«Трамп упрямый, но система сильнее», — написал Медведев.
Трамп уже объявил о своей победе на выборах в рамках выступления сторонниками во Флориде.
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