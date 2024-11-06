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«С Харрис покончено»: Медведев высказался о выборах в США

Медведев: с Харрис покончено, а главные цели СВО будут достигнуты
Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с Камалой Харрис покончено, при этом главные цели российской спецоперации будут достигнуты.
«С Камалой покончено. Пусть продолжает заразительно кудахтать. Цели СВО остаются неизменными и будут достигнуты», — написал Медведев в соцсети X.

Он также прокомментировал победу Дональда Трампа на выборах президента США. По мнению Медведева, России очень выгодно, что возможным президентом США станет человек, который не любит тратить деньги на «прихлебателей и приживалок».



Российский политик задаётся лишь одним вопросом — какую конкретно сумму заставят Трампа выделить на продолжение конфликта.

«Трамп упрямый, но система сильнее», — написал Медведев.

Трамп уже объявил о своей победе на выборах в рамках выступления сторонниками во Флориде.

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#сво
#медведев
#трамп
Дональд Трамп уверен: республиканцы выиграют большинство в сенате
06 ноября 2024, 11:59

Дональд Трамп (Фото: Сайт Кремля)

Кандидат от Республиканской партии на пост президента США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что республиканцы получили контроль над обеими палатами Конгресса по итогам выборов.
«Мы вернули контроль над Сенатом. Это здорово», — сообщил он на выступлении во Флориде.

Трамп отметил, что, судя по всему, они сохранят контроль над Палатой представителей, став лидерами в Конгрессе.

Американские СМИ считают, что Трамп выиграет на выборах президента США. В таком случае это будет второй случай в истории страны, когда кто-либо будет занимать пост президента два срока, но не подряд. До Трампа был только Гровер Кливленд в конце XIX века.

Таким образом, сорок пятый президент станет сорок седьмым, а проигравшая ему Камала Харрис 6 января следующего года будет утверждать результаты выборов и победу своего оппонента в Конгрессе в качестве председателя Сената.

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Президент Беларуссии назвал Трампа победителем выборов США
06 ноября 2024, 11:52

Фото: iStock/ olya_steckel

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал республиканца Дональда Трампа победителем на выборах в США. Такое заявление глава государства сделал на открытии бассейна международного стандарта в Минске, информирует «БелТА».
Во время открытия бассейна Александр Лукашенко подчеркнул, что сейчас в Соединённых Штатах Америки социализм – «матерное слово». Президент Белоруссии сделал такое заявление незадолго до дня Октябрьской революции — он отмечается в стране 7 ноября.

«Даже из уст победившего Трампа, президента, который обвинял Камалу Харрис в том, что она социалистка и коммунистка», — сообщил Лукашенко на мероприятии.

Ранее сообщалось, что кандидат от республиканской партии Дональд Трамп опережает кандидата от демократов Камалу Харрис в большей части колеблющихся штатов. По последним данным, Трамп набрал 277 голосов, а Харрис 226.

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«Его все предали»: Американист раскрыл, когда Трамп встретится с Путиным
Американист Лозанский: Прошлая команда Трампа предала его
06 ноября 2024, 11:45

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Основными конкурентами стали вице-президент, кандидат от Демократической партии Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию и ставший абсолютным лидером среди избирателей.
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с «Радио 1» сообщил, что главное — победа республиканцев, потому что это дает Дональду Трампу подобрать себе хорошую команду.

«Прошлая команда его просто предала. Практически все. Майкла Флинна убрали, а вот остальные его предали. Сейчас он, обжегшись на прошлом, должен набрать новую хорошую команду. Ему надо внимательно набирать тех, кто не предаст и будет внедрять ту политику, которую он им указывает. И то, что он взял Роберта Кеннеди, Тулси Габбард — хорошо, они достойные кандидаты на высокую должность. Можно назвать многих людей, которые пойдут с ним бой, и, дай бог, может быть, 21 января он встретится с Владимиром Путиным, и они каким-то образом завершат эту войну», — сказал эксперт.

По его словам, до 20 января Дональд Трамп может делать различные заявления, однако вступать в международные переговоры не имеет права, так как это противоречит конституции США.
«Ближайшее время — время ожиданий, но, конечно, возможны провокации со стороны тех, кто хочет продолжать эту войну», — подчеркнул Лозанский.

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«Как понравиться Трампу»: стало известно о панике в окружении Зеленского
Рогов: в окружении Зеленского царит паника из-за победы Трампа
06 ноября 2024, 11:34

Фото: iStock/ValleraTo

В окружении Владимира Зеленского царит паника из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова передает РИА Новости.
«Киевский режим делал ставку на Харрис. Поэтому сейчас в окружении Зеленского царит уныние, паника и поиски вариантов, как понравиться Трампу и заручиться его поддержкой, чтобы оружие и деньги шли на подконтрольное Зеленскому постукраинское пространство тем же потоком, что и ранее», — сказал Рогов.

Он напомнил, что украинское руководство часто оскорбительно отзывалось о Трампе. Однако теперь политики Украины проявят политическое лицемерие и удалят все ранние «наезды».

Кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах в рамках выступления сторонниками во Флориде. Он заявил, что его правление станет «золотой эпохой» в истории США.

владимир Зеленский уже поздравил Трампа с его победой на выборах и выразил надежду на дальнейшую поддержку США Украины в конфликте.

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Конец войнам и «золотой век» Америки: что Трамп пообещал после победы на выборах США, главные заявления
06 ноября 2024, 11:28

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Основная конкуренция развернулась между вице-президентом, кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом, представляющим Республиканскую партию. Последний преодолел отметку в 270 голосов выборщиков и стал абсолютным лидером среди избирателей. Вскоре после оглашения результатов голосования республиканец обратился к аудитории с рядом заявлений. Подробности – в материале «Радио 1».

Дональд Трамп назвал себя 47-м президентом США


На мероприятии в Палм-Бич Трамп выступил перед своими сторонниками под музыку «God Bless the U.S.A». Рядом с ним находилась его жена Мелания и сын Бэррон. Трамп объявил о своей победе, назвав себя 47-м президентом США и пообещав, что его правление станет «поистине золотой эпохой» в истории страны. Он также охарактеризовал свой результат на выборах как политическую победу, не имеющую аналогов в истории США.

Трамп заявил о намерении положить конец войнам


Фаворит президентской гонки в США заявил, что планирует не развязывать войны, а положить им конец.

«На протяжении четырех лет мы не знали никаких войн, за исключением поражения, которое мы нанесли ИГИЛ*. Мы разгромили ИГИЛ* в рекордные сроки, однако не вели никаких войн. Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить», — заявил Трамп.


Дональд Трамп (Фото: Сайт Кремля)

Трамп заявил, что республиканцы выиграют большинство в сенате


Республиканская партия, по прогнозам, сохранит контроль над Сенатом и Палатой представителей США после выборов, заявил Трамп. Он отметил, что республиканцы смогут удержать власть в Палате представителей, что позволит им возглавить Конгресс.

«Мы вернули контроль над сенатом», — подчеркнул политик.

Итоги выборов президента США 2024: кто победил, инциденты на участках, реакция в мире
Итоги выборов президента США 2024: кто победил, инциденты на участках, реакция в мире

Трамп пообещал американцам «золотую эпоху»


Дональд Трамп заявил, что его правление станет «золотой эпохой» в истории Соединённых Штатов.

«Это станет поистине золотым веком для США», — заявил Трамп.

Поздравления Трампа с победой


Первым зарубежным лидером, который поздравил Трампа с этой победой, стал президент Сальвадора Найиб Букеле.

Затем победителем выборов США Трампа назвали президент Белоруссии Александр Лукашенко, венгерский премьер-министр Виктор Орбан, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, генсек НАТО Марк Рютте.

Также с победой Трампа поздравил Владимир Зеленский.

«Я вспоминаю нашу замечательную встречу с президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсудили стратегическое партнерство Украины и США», — заявил он.

Французский лидер Эммануэль Макрон поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США и выразил готовность работать вместе.
«Поздравляю президента Дональда Трампа. Готовы работать вместе, как мы делали это в течение четырех лет. С вашими и моими убеждениями. С уважением и амбициями. Во имя мира и процветания», — написал Макрон в соцсети X.

Реакция России на победу Трампа

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил одно полезное качество Дональда Трампа для России.

По его мнению, как бизнесмен, Трамп не любит тратить деньги на ненужных людей и организации, на бесполезных союзников, на сомнительные благотворительные проекты и на жадные международные структуры, написал Медведев в своем телеграм-канале. В этом контексте он упомянул и Украину. Медведев считает, что вопрос заключается в том, сколько средств Трамп будет вынужден выделить на войну: «Он упрямый, но система сильнее», отметил зампред Совбеза.

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* Запрещенная в России террористическая организация.
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Дмитрий Медведев назвал качество Трампа, которое станет полезным для России
06 ноября 2024, 11:26

Дмитрий Медведев (фото: Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал победу Дональда Трампа на выборах президента США.
По мнению Медведева, России очень выгодно, что возможным президентом США станет человек, который не любит тратить деньги на «прихлебателей и приживалок».

«Но у Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок – на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации», — написал в своём телеграмм-канале Медведев.
Российский политик задаётся лишь одним вопросом - какую конкретно сумму заставят Трампа выделить на продолжение конфликта.

«Трамп упрямый, но система сильнее», — написал Медведев.

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«Золотая эпоха в истории»: Трамп стал 47-м президентом США
Трамп объявил о своей победе на выборах
06 ноября 2024, 11:11

Фото: iStock/lucky-photographer

Кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах в рамках выступления сторонниками во Флориде.
«Я хочу поблагодарить американский народ. Это чрезвычайная честь быть выбранным вами сорок седьмым президентом и сорок пятым президентом», — сказал Трамп.

Он заявил, что его правление станет «золотой эпохой» в истории США.

Ранее Трамп заявлял, что победа в штате Пенсильвания, который относят к колеблющимся, станет решающим фактором успеха в борьбе за президентское кресло.

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#победа
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«Сорвут победу»: Американист объяснил, из-за чего Трамп может лишиться должности президента
Американист Лозанский: Трамп не может вступать в переговоры с Россией до 20 января
06 ноября 2024, 11:10

Дональд Трамп (Фото: Сайт Кремля)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах в рамках выступления перед сторонниками во Флориде.
Американский лидер во время предвыборной гонки делал много заявлений, однако самым запоминающимся было то, что он урегулирует конфликт между Россией и Украиной за «24 часа» еще до официального вступления в должность.

Однако президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что, по конституции США, Дональд Трамп становится президентом только 20 января, и есть специальный закон, который запрещает новоизбранной, но еще не вошедшей в Белый дом администрации заниматься международными делами.

«На этом погорел генерал Майкл Флинн, которого Трамп после победы в 2016 году назначил советником по безопасности. Он позвонил послу России в Вашингтоне Сергею Кисляку и попросил его не отвечать на санкции, которые Барак Обама в свои последние дни вводил против России. В разговоре он попросил не давать ответные санкции, так как они придут к власти 20 января и все отменят, начнут новую хорошую жизнь, потому что Трамп во время всей избирательной кампании говорил, что дружба с Россией — это хорошо, а не плохо. Но из-за того, что они это сделали, еще не вступив в Белый дом, Флинн был уволен. Они не имеют права заниматься международными делами до 20 января», — объяснил эксперт.

По его словам, Трамп, заявив о том, что урегулирует конфликт между Россией и Украиной за сутки после победы, погорячился.
«Если он начнет заниматься международными делами, то ему припомнят случай с Майклом Флинном. И там начнется канитель, обратятся в Верховный суд, сорвут его победу. Так что нам придется набраться терпения до 20 января», — отметил американист.

Он добавил, что формально президентом остается Джо Байден, вице-президентом — Камала Харрис.
«Еще есть Энтони Блинкен, который сам себя в Киеве назвал сатаной. За 2 с лишним месяца много может случиться. Надо как-то сейчас мудро там себя вести, чтобы не спровоцировать того, что произошло с Майклом Флинном. Трамп может делать заявления, но вступать в переговоры не имеет права. Не имеет права встретиться с Владимиром Путиным для нахождения компромисса, чтобы все жили дружно и счастливо», — заключил Эдуард Лозанский.

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На Алеутских островах закрылся последний избирательный участок на выборах в США
06 ноября 2024, 11:07

Фото: istockphoto/bizoo_n

Голосование на всеобщих президентских выборах в США завершилось. Последний избирательный участок закрылся на Алеутских островах у побережья Аляски.
Свои голоса отдали жители самого западного населённого пункта США Адъяк, в котором всего около 150 жителей, сообщает The Hill. По последним данным, на выборах в Соединённых Штатах проголосовали более 124,3 миллиона человек.

В настоящее время обработано около 26% бюллетеней. По предварительной информации, кандидат от Республиканской партии экс-президент Дональд Трамп набирает 56,8% голосов, его соперница от демократов вице-президент США Камала Харрис получает 38,6% голосов.

На подсчёт всех бюллетеней понадобится несколько недель, однако то, кто стал президентом США, станет известно раньше.

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#президент
#дональд трамп
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