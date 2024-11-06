«Сорвут победу»: Американист объяснил, из-за чего Трамп может лишиться должности президента

Дональд Трамп (Фото: Сайт Кремля)
Кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах в рамках выступления перед сторонниками во Флориде.
Американский лидер во время предвыборной гонки делал много заявлений, однако самым запоминающимся было то, что он урегулирует конфликт между Россией и Украиной за «24 часа» еще до официального вступления в должность.
Однако президент американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что, по конституции США, Дональд Трамп становится президентом только 20 января, и есть специальный закон, который запрещает новоизбранной, но еще не вошедшей в Белый дом администрации заниматься международными делами.
По его словам, Трамп, заявив о том, что урегулирует конфликт между Россией и Украиной за сутки после победы, погорячился.
Он добавил, что формально президентом остается Джо Байден, вице-президентом — Камала Харрис.
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Однако президент американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что, по конституции США, Дональд Трамп становится президентом только 20 января, и есть специальный закон, который запрещает новоизбранной, но еще не вошедшей в Белый дом администрации заниматься международными делами.
«На этом погорел генерал Майкл Флинн, которого Трамп после победы в 2016 году назначил советником по безопасности. Он позвонил послу России в Вашингтоне Сергею Кисляку и попросил его не отвечать на санкции, которые Барак Обама в свои последние дни вводил против России. В разговоре он попросил не давать ответные санкции, так как они придут к власти 20 января и все отменят, начнут новую хорошую жизнь, потому что Трамп во время всей избирательной кампании говорил, что дружба с Россией — это хорошо, а не плохо. Но из-за того, что они это сделали, еще не вступив в Белый дом, Флинн был уволен. Они не имеют права заниматься международными делами до 20 января», — объяснил эксперт.
По его словам, Трамп, заявив о том, что урегулирует конфликт между Россией и Украиной за сутки после победы, погорячился.
«Если он начнет заниматься международными делами, то ему припомнят случай с Майклом Флинном. И там начнется канитель, обратятся в Верховный суд, сорвут его победу. Так что нам придется набраться терпения до 20 января», — отметил американист.
Он добавил, что формально президентом остается Джо Байден, вице-президентом — Камала Харрис.
«Еще есть Энтони Блинкен, который сам себя в Киеве назвал сатаной. За 2 с лишним месяца много может случиться. Надо как-то сейчас мудро там себя вести, чтобы не спровоцировать того, что произошло с Майклом Флинном. Трамп может делать заявления, но вступать в переговоры не имеет права. Не имеет права встретиться с Владимиром Путиным для нахождения компромисса, чтобы все жили дружно и счастливо», — заключил Эдуард Лозанский.
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Анастасия Бондарева