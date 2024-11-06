Дмитрий Медведев назвал качество Трампа, которое станет полезным для России

Дмитрий Медведев (фото: Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина)
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал победу Дональда Трампа на выборах президента США.
По мнению Медведева, России очень выгодно, что возможным президентом США станет человек, который не любит тратить деньги на «прихлебателей и приживалок».
Российский политик задаётся лишь одним вопросом - какую конкретно сумму заставят Трампа выделить на продолжение конфликта.
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«Но у Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок – на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации», — написал в своём телеграмм-канале Медведев.
Российский политик задаётся лишь одним вопросом - какую конкретно сумму заставят Трампа выделить на продолжение конфликта.
«Трамп упрямый, но система сильнее», — написал Медведев.
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Дайана Хусинова