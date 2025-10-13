Дональд Трамп в Кнессете заявил об официальном завершении войны в Газе
Президент США Дональд Трамп во время визита в Израиль объявил об официальном окончании войны в Газе. Заявление прозвучало на заседании в Кнессете, парламенте страны.
Как сообщает агентство Reuters, выступая перед депутатами, Трамп подчеркнул важность достигнутого мира и выразил надежду на устойчивую стабильность в регионе.
«Война окончена», — заявил президент.
К тому же американский лидер оставил запись в гостевой книге израильского парламента, а день окончания боевых действий назвал «великим и прекрасным».