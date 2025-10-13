Дональд Трамп в Кнессете заявил об официальном завершении войны в Газе

13 октября 2025, 11:52

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп во время визита в Израиль объявил об официальном окончании войны в Газе. Заявление прозвучало на заседании в Кнессете, парламенте страны.





Как сообщает агентство Reuters, выступая перед депутатами, Трамп подчеркнул важность достигнутого мира и выразил надежду на устойчивую стабильность в регионе.





«Война окончена», — заявил президент.