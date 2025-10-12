В США рассказали о финансировании на восстановление сектора Газа
Вэнс: большая часть средств на восстановление Газы придет от арабских государств
Вице‑президент США Джей Ди Вэнс заявил, что основной экономический вклад в восстановление сектора Газа после конфликта внесут арабские страны, а Соединённым Штатам потребуется в первую очередь «дипломатическое участие». Об этом пишет Fox News.
По словам политика, такой подход не потребует от США существенных ресурсов.
«Что действительно потребуется, так это наше постоянное наблюдение...» — добавил Вэнс.
Он отметил заинтересованность арабских государств в восстановлении Газы, чтобы люди там могли жить безопасно и достойно.
Ранее, 9 октября, президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали соглашения по первому этапу его мирного плана для сектора Газа. По словам Трампа, это предполагает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.
План Трампа из 20 пунктов включает прекращение боевых действий, освобождение заложников и передачу власти в Газе от ХАМАС переходному комитету.
Телеканал Al Jazeera сообщает, что ХАМАС согласился освободить пленных и передать управление анклавом.