В США рассказали о финансировании на восстановление сектора Газа

12 октября 2025, 19:07

Вэнс: большая часть средств на восстановление Газы придет от арабских государств

Фото: istockphoto/rarrarorro

Вице‑президент США Джей Ди Вэнс заявил, что основной экономический вклад в восстановление сектора Газа после конфликта внесут арабские страны, а Соединённым Штатам потребуется в первую очередь «дипломатическое участие». Об этом пишет Fox News.





По словам политика, такой подход не потребует от США существенных ресурсов.





«Что действительно потребуется, так это наше постоянное наблюдение...» — добавил Вэнс.