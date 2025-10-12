ХАМАС тайно восстанавливает контроль над сектором Газа, пишет FT
Сразу после достижения соглашения о прекращении огня с Израилем движение ХАМАС начало восстанавливать свой контроль над сектором Газа. Об этом с ссылкой на местных жителей сообщает Financial Times.
Собеседники издания утверждают, что боевики оперативно развернули свои силы по всему анклаву, устанавливают контрольно‑пропускные пункты и ведут розыск людей, которых подозревают в сотрудничестве с Израилем.
9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали договорённости, составляющие первый этап его мирного плана по Газе. По словам американского лидера, это предполагает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.
По плану Трампа, который включает 20 пунктов, предусматривается прекращение боевых действий, освобождение заложников и передача власти в Газе от ХАМАС переходному комитету. Телеканал Al Jazeera сообщает, что группировка согласилась освободить пленных и передать управление анклавом.
