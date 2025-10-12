ХАМАС тайно восстанавливает контроль над сектором Газа, пишет FT

12 октября 2025, 18:54

FT: ХАМАС тайно восстанавливает контроль над сектором Газа при перемирии

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Сразу после достижения соглашения о прекращении огня с Израилем движение ХАМАС начало восстанавливать свой контроль над сектором Газа. Об этом с ссылкой на местных жителей сообщает Financial Times.