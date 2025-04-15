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Дональд Трамп выразил сомнения в компетентности Зеленского

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп высказал сомнения относительно компетентности Владимира Зеленского. Он заявил об этом во время встречи со своим коллегой из Сальвадора Найибом Букеле в Белом доме.
«Если бы Байден был компетентен, если бы Зеленский был компетентен… а я не уверен, что он такой… Эту войну никогда нельзя было допускать», — сказал американский лидер, озвучивая свою точку зрения в ходе обсуждения ситуации на Украине.

Ранее, говоря об урегулировании украинского конфликта, Трамп отметил, что, по его мнению, все идет хорошо и скоро по этому вопросу появятся положительные новости.

Во время беседы с президентом Сальвадора глава Белого дома восхитился его фразой о борьбе с преступностью и даже попросил разрешения использовать её в своих выступлениях.

«Все говорят, что мы посадили тысячи людей, а я говорю: мы освободили миллионы», — сказал Букеле.

Президент США отреагировал на это высказывание очень одобрительно.

«Кто ему это подкинул? Думаете, я тоже могу это использовать?», — спросил Трамп.

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#трамп
Фицо: Никто не может запретить мне быть на Параде Победы в Москве, включая Каллас
Фицо: Никто не может запретить мне посетить 9 Мая Парад Победы в Москве
15 апреля 2025, 19:55

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо решительно настроен посетить 9 Мая торжественный парад в Москве, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он заявил, что никто не может запретить ему сделать это.
Глава словацкого правительства подчеркнул, что не откажется от своего намерения, несмотря на заявления верховного представителя Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

«В Москву 9 мая еду. Является ли предостережение госпожи Каллас шантажом или объявлением о том, что после возвращения из Москвы я буду наказан? Не знаю, но знаю, что идет 2025 год, а не 1939-й», — сказал Фицо.

Накануне, 14 апреля, глава европейской дипломатии заявила, что визиты в Россию лидеров стран — кандидатов в блок 9 мая являются нежелательными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее заявления «жесткими и неправильными», а спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отстранить Каллас от должности за её выступление, а после отдать под Международный трибунал ООН.

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#роберт фицо
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Туск: Польша будет зарабатывать на восстановлении Украины, а не только быть солидарной с ней
Польский премьер Туск заявил о желании зарабатывать на восстановлении Украины
15 апреля 2025, 19:26

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Польша не просто готова выражать солидарность Украине, она намерена заработать на восстановлении страны после окончания военного конфликта. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск.
Такую сентенцию политик озвучил на форуме новых технологий, проходившем в Варшаве, сообщает РИА Новости. Говоря о поддержке Украины, Туск подчеркнул, что Польша не будет оказывать помощь «наивным образом», но намерена жёстко отстаивать свои интересы и зарабатывать.

«Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывать на восстановлении Украины», — заявил глава польского правительства.

Ранее министр Польши по делам ЕС Адам Шлапка заявил: стоимость восстановления Украины после завершения конфликта с Россией достигает €500 млрд и будет расти вплоть до окончания военных действий. Он также уточнил, что порядка трети расходов могут быть покрыты частными инвесторами при условии, если Украины продолжит проводить реформы.

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#новости
#польша
#ес
#украина
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Минюст внёс фонды Элтона Джона в список нежелательных организаций в РФ
15 апреля 2025, 18:47

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Минюст России внёс фонды британского певца Элтона Джона в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.
Отмечается, что в перечень попали британский и американский Elton John AIDS Foundation («Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом»)* и британская организация Justice for Journalists Foundation (Фонд «Справедливость для журналистов»)*.

В начале апреля стало известно, что Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность двух неправительственных организаций Elton John AIDS Foundation*, основанных музыкантом Элтоном Джоном. Первоначально фонд был учреждён в 1992 году в США, а спустя год в Великобритании была зарегистрирована НПО с аналогичным названием.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что целями организации является профилактика и борьба со СПИДом, а также преодоление дискриминации в отношении ВИЧ-инфицированных людей. Однако на деле фонд сосредоточен на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений**.

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*организация признана Минюстом РФ нежелательной на территории России
**движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
***признан Минюстом РФ иноагентом
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#борьба
#лгбт
#россия
#минюст рф
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Спрогнозирован исход торговой войны США и Китая
Эксперт Чирков: торговая война с КНР может обернуться провалом для экономики США
15 апреля 2025, 16:11

Фото: istockphoto/Rawf8

Торговая война США с Китаем может обернуться провалом для американской экономики. Об этом заявил доцент ГУУ, экономист Максим Чирков, подчеркнув, что экономика КНР превосходит американскую по паритету покупательной способности на 30%.
«Я думаю, что такие прогнозы достаточно реалистичны. Торговая война, в которую вовлечены Соединенные Штаты, создает серьезные вызовы для их экономики. <…> Думаю, что для США противостояние с Китаем будет весьма непростым и результаты можно будет оценить как провал для экономики Соединенных Штатов», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».
В свою очередь доктор исторических наук, китаист Алексей Маслов спрогнозировал дальнейшие действия Пекина в торговом противостоянии с США. В разговоре с RT аналитик предположил, что Китай будет не только вводить зеркальные пошлины, но и оказывать давление на американский бизнес в КНР. По его мнению, повышаемые из раза в раз проценты тарифов уже не имеют значения, так как происходящее уже говорит о полной блокировке торговых отношений.
«Надо понимать, что быстро это не разрешится. Практически на протяжении всего срока администрации Трампа это будет нарастать. Китай будет применять не только ответные меры по непосредственным тарифам, но и начинать давление на американский бизнес на территории Китая. Например, лишать экспортных лицензий», — поделился китаист.
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#китай
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#меры
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FT: Евросоюз ищет способы разорвать газовые контракты с РФ без штрафных санкций
15 апреля 2025, 16:00

Фото: istockphoto/Gri-spb

В Евросоюзе активно ищут возможности окончательно порвать с зависимостью от поставок природного газа от «Газпрома». Причём сделать это так, чтобы избежать штрафных санкций.
Об этом пишет издание The Financial Times со ссылкой на собственные источники. Поставки природного газа из России в структуре европейского импорта сейчас составляют около 11 процентов. Частично эти объемы поставляются из России по долгосрочным контрактам, заключенным между «Газпромом» и местными энергетическими компаниями. В материале газеты не уточняется, о каких именно европейских контрагентах идет речь.

Источники издания отмечают, что в Еврокомиссии активно пытаются свести на нет эту зависимость. Европейские юристы пробуют найти законные способы разорвать долгосрочные контракты с российским монополистом, избежав выплаты значительной неустойки. Они проверяют соглашения на предмет возможности объявления форс-мажора, который бы позволил прекратить сотрудничество в одностороннем порядке.

Фото: istockphoto/vchal

Главная трудность отслеживания таких контрактов состоит в том, что они, как правило, не являются публичными, а их основные положения отличаются в зависимости от конкретного контрагента. Один из собеседников сказал, что боевые действия, продолжающиеся на Украине, не могут стать поводом для объявления форс-мажора.

Поиск возможностей избежать оплаты неустойки за разрыв долгосрочных контрактов с «Газпромом» ведется европейскими юристами в рамках стратегии ЕС по отказу от российских энергоносителей к 2027 году, подразумевающей полный отказ региона от закупок газа из России. Урсула фон дер Ляйен анонсировала публикацию плана реализации этой меры в январе 2025 года, однако окончательный вариант постоянно откладывался из-за внутренних разногласий в ЕС.


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