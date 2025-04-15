Дональд Трамп выразил сомнения в компетентности Зеленского

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп высказал сомнения относительно компетентности Владимира Зеленского. Он заявил об этом во время встречи со своим коллегой из Сальвадора Найибом Букеле в Белом доме.
«Если бы Байден был компетентен, если бы Зеленский был компетентен… а я не уверен, что он такой… Эту войну никогда нельзя было допускать», — сказал американский лидер, озвучивая свою точку зрения в ходе обсуждения ситуации на Украине.
Ранее, говоря об урегулировании украинского конфликта, Трамп отметил, что, по его мнению, все идет хорошо и скоро по этому вопросу появятся положительные новости.
Во время беседы с президентом Сальвадора глава Белого дома восхитился его фразой о борьбе с преступностью и даже попросил разрешения использовать её в своих выступлениях.
«Все говорят, что мы посадили тысячи людей, а я говорю: мы освободили миллионы», — сказал Букеле.
Президент США отреагировал на это высказывание очень одобрительно.
«Кто ему это подкинул? Думаете, я тоже могу это использовать?», — спросил Трамп.
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Александр Бойцов