Застрял в XIX веке: политолог оценил эффективность политики Трампа

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Мировоззрение президента США Дональда Трампа в вопросе тарифов и торговой политики находится на уровне конца XIX века, потому он и апеллирует к забытым американским лидерам, в частности Уильяму МакКинли. Об этом заявил первый вице-президент «Центра политических технологий» Алексей Макаркин. Но даже в таких взглядах, по его мнению, можно найти политические нюансы.
«Трамп предвкушает, как все страны с новыми тарифами будут стремиться встретиться с ним лично. Что как бы лишний раз подчеркнет его статус как лидера всего мира. Понятно, что и ответная реакция Трампа будет отражать особенности поведения этих стран, в том числе и европейских. Ему явно предпочтительнее вести прямые переговоры, а не торговаться с европейской бюрократией», — приводит «Вечерняя Москва» слова эксперта.Тем временем американская газета The Washington Post пишет, что Штаты хотят предложить полноценный список требований к тем странам, которые хотят избежать тарифов и договориться с Вашингтоном, передают argumenti.ru. Издание отмечает, что среди этих условий будет увеличение закупок газа из США, снижение пошлин для американских товаров и снижение налогового давления на крупнейшие американские технологические корпорации.
«Как сообщалось ранее в понедельник, исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су заявил, что хозяин Белого дома Дональд Трамп, «по-видимому, распорядился немедленно начать» переговоры о пошлинах с Сеулом», — подчеркивается в материале.Читайте также:
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