«Меня сочтут непригодным для жизни»: режиссер фильма «Один дома 2» боится вырезать сцену с Трампом

Дональд Трамп (Фото: кадр из фильма «Один дома 2»)
Режиссер Крис Коламбус заявил, что желает вырезать из фильма «Один дома 2» сцену, в которой присутствует президент США Дональд Трамп. При этом кинематографист считает, что из-за этого его могут выслать из страны. Своими опасениями Коламбус поделился в интервью San Francisco Chronicle.
Режиссер культовой картины признался, что ему никогда не нравился эпизод с президентом США, но он не мог от него избавиться. Оказалось, что зрители хорошо восприняли появление Трампа в ленте на превью-показах. Но теперь Крис жалеет, что послушал мнение иных и не вырезал нелюбимую сцену.
Коламбус понимает — избавление от героя Трампа может привести к огромным проблемам для него.
Кстати, Крис также опроверг информацию о том, что уговаривал политика сняться в его картине. Режиссер уточнил, что никогда не стал бы упрашивать человека, который не является актером, участвовать в работе над его проектом.
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Коламбус понимает — избавление от героя Трампа может привести к огромным проблемам для него.
«Я не могу это сделать. Если я это сделаю, меня, скорее всего, вышлют из страны. Меня сочтут непригодным для жизни в Соединенных Штатах, и мне придется вернуться в Италию или куда-то еще», — откровенничал кинематографист.
Кстати, Крис также опроверг информацию о том, что уговаривал политика сняться в его картине. Режиссер уточнил, что никогда не стал бы упрашивать человека, который не является актером, участвовать в работе над его проектом.
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Ольга Енгалычева