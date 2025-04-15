WSJ: Рубио и Келлог посоветовали Трампу ужесточить позицию по России

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского Кит Келлог посоветовали лидеру страны Дональду Трампу ужесточить позицию по России относительно конфликта на Украине. Об этом сообщает Wall Street Journal.
«Эта группа (Высокопоставленных сотрудников Белого дома), которая, по словам американских чиновников, включает госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Украине Кита Келлога, посоветовали (Трампу соблюдать) большую осторожность при ведении дел с Путиным и (Занять) более жесткую позицию в отношении требований Москвы территориальных уступок от Киева», — говорится в сообщении.
Как оказалось, Рубио и Келлог состоят в группе высокопоставленных американских чиновников, которые пытаются повлиять на отношение Трампа к России. Сам президент пока не изменил своей позиции. В этом Трампа поддерживает его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
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Иван Мусатов