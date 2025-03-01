Дональд Трамп заявил, что Путин прошел с ним через чертовски тяжелые времена

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин прошел с ним через чертовски тяжелые времена. Об этом Трамп сказал журналистам в Белом доме.
«Путин прошел со мной через чертовски тяжелые времена», — заявил Трамп.
По словам Трампа, президент РФ столкнулся с серьезным давлением со стороны американских демократов, которые запустили расследование о якобы связях Путина с лидером США.
Соответствующее дело было заведено в 2017 году. Его вел спецпрокурор Роберт Мюллер. Спустя два года расследование прекратилось из-за отсутствия доказательств.
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