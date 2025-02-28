Глава Пентагона Хегсет приказал остановить все кибероперации против России

Запланированная между США и Украиной сделка, относящаяся к совместному освоению и разработке месторождений редкоземельных минералов на территории европейской страны, не состоялась. Хотя к её заключению всё было готово, вплоть до очиненных карандашей и бутылок воды в зале для совещаний.