Глава Пентагона Хегсет приказал остановить все кибероперации против России

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Министр обороны США Пит Хегсет приказал остановить все наступательные кибероперации против России. Об этом сообщает Record.
По информации издания, данное требование не касается Агентства национальной безопасности, которое продолжит работать в разведывательной деятельности. Соответствующий приказ Хегсета был немедленно передан командующему Киберкомандования генералу Тимоти Хо. Подобными действиями Штаты рассчитывают нормализовать отношения с РФ.
В публикации отметили, что киберкомандование уже анализирует итоги этого решения. Это позволит дать оценку потенциальным угрозам со стороны России, которые могут случиться из-за прекращения наступательных операций.
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В публикации отметили, что киберкомандование уже анализирует итоги этого решения. Это позволит дать оценку потенциальным угрозам со стороны России, которые могут случиться из-за прекращения наступательных операций.
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Иван Мусатов