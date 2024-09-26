Трамп: Зеленский продолжает делать «грязные маленькие выпады» в мою сторону

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе своего выступления в Северной Каролине выразил недовольство по поводу высказываний президента Украины Владимира Зеленского.
Трамп заявил, что украинский лидер продолжает делать «грязные маленькие выпады» в его адрес, подчеркивая, что это произошло на фоне значительных финансовых вливаний из США в Украину.
Ранее экс-президент США уже комментировал действия Зеленского, назвав его «лучшим торгашом в истории», утверждая, что после каждого визита в США тот уезжает с миллиардами долларов помощи.
Сын Трампа, Дональд Трамп-младший, также высказался по этому поводу, критически отметив, что «иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приехал в нашу страну и имеет наглость ругать кандидата на пост президента».
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«Он делает грязные маленькие выпады в сторону вашего любимого президента, меня. И мы продолжаем давать миллиарды человеку, который отказывается заключать сделку», — отметил Трамп, намекая на сложные отношения между ним и Зеленским.
Ранее экс-президент США уже комментировал действия Зеленского, назвав его «лучшим торгашом в истории», утверждая, что после каждого визита в США тот уезжает с миллиардами долларов помощи.
Сын Трампа, Дональд Трамп-младший, также высказался по этому поводу, критически отметив, что «иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приехал в нашу страну и имеет наглость ругать кандидата на пост президента».
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Елена Перлова