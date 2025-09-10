Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши

10 сентября 2025, 07:15

Фото: iStock/macky_ch

В ночь на среду премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о серьезном инциденте, связанном с многократным нарушением воздушного пространства страны. Об этом проинформировало РИА Новости.





В своем заявлении он отметил, что военные силы уже применили вооружение против объекта, представляющего угрозу для национальной безопасности.





«Продолжается операция, связанная с многократным нарушением польского воздушного пространства. Против объекта войска применили вооружения. Нахожусь в постоянном контакте с президентом и министром обороны. Получил непосредственный отчёт от оперативного командира», — написал Туск в своем сообщении.