Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши
В ночь на среду премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о серьезном инциденте, связанном с многократным нарушением воздушного пространства страны. Об этом проинформировало РИА Новости.
В своем заявлении он отметил, что военные силы уже применили вооружение против объекта, представляющего угрозу для национальной безопасности.
«Продолжается операция, связанная с многократным нарушением польского воздушного пространства. Против объекта войска применили вооружения. Нахожусь в постоянном контакте с президентом и министром обороны. Получил непосредственный отчёт от оперативного командира», — написал Туск в своем сообщении.
В связи с ситуацией четыре польских аэропорта, включая международный аэропорт Шопена в Варшаве, были закрыты. По информации польских СМИ, это решение было принято из-за «незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства».
Пока подробности инцидента остаются ограниченными, власти призывают граждан сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации.