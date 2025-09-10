Политолог рассказал, какая страна граничащая с Россией станет новой угрозой

10 сентября 2025, 04:32

Военный эксперт Глазунов: Финляндия в НАТО стала реальной угрозой России

Фото Istock/Hasbi Sahin

Военный эксперт Олег Глазунов пояснил, что Финляндия, вступившая в НАТО в апреле 2023 года, представляет собой реальную угрозу для России. По его словам, от соседней страны теперь можно ожидать любых действий, включая использование ее территории как плацдарма для удара по РФ.





Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру». Политолог напомнил, что исторически Финляндия, получив независимость от России, всегда воевала против нее.



Глазунов обратил внимание на парадоксальность ситуации: независимость Финляндии была предоставлена советской Россией, а не Швецией, в составе которой она находилась ранее.





«Непонятно только, почему они на нас взъелись и постоянно воспринимают нас как врага. Мы хотим дружить с Финляндией, а они не хотят с нами дружить», — заключил политолог.