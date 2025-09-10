Токио закрывает все шесть «Японских центров» в России из-за ухудшения отношений

10 сентября 2025, 06:15

Фото Istock/Dilok Klaisataporn

Правительство Японии приняло решение о закрытии всех шести филиалов «Японского центра» в России, функционировавших с 2000 года. Генсек кабинета министров Ёсимаса Хаяси назвал причиной ухудшение двусторонних отношений и внутреннюю ситуацию в РФ.