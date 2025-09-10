Токио закрывает все шесть «Японских центров» в России из-за ухудшения отношений
Правительство Японии приняло решение о закрытии всех шести филиалов «Японского центра» в России, функционировавших с 2000 года. Генсек кабинета министров Ёсимаса Хаяси назвал причиной ухудшение двусторонних отношений и внутреннюю ситуацию в РФ.
По его словам журналистам, японские власти уже уведомили российскую сторону о своем решении и призвали обеспечить безопасность сотрудников центров во время процедуры закрытия.
«Японские центры» были созданы в соответствии с межправительственными меморандумами 2000 и 2003 годов. Они располагались в Москве, включая филиал на территории МГУ, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске. Основными направлениями их деятельности были обучение японскому языку, подготовка российских специалистов в области рыночной экономики, а также развитие культурных и деловых связей между странами.
Это решение стало очередным шагом в углублении кризиса в российско-японских отношениях. В январе 2025 года правительство России в одностороннем порядке расторгло меморандумы о деятельности японских центров. Тогда же премьер-министр Михаил Мишустин поручил МИД уведомить японскую сторону о прекращении действия соглашений. Японские центры фактически прекратили активную деятельность еще в 2022 году после начала специальной военной операции России на Украине и введения Токио антироссийских санкци.
