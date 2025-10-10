Достижения.рф

Дональду Трампу могут вручить Нобелевскую премию мира в 2026 году

У Трампа выросли шансы получить Нобелевскую премию мира в следующем году
Дональд Трамп (Фото: РИА Новости / Сергей Попов)

Президент США Дональд Трамп, по данным The New York Post, может стать обладателем Нобелевской премии мира уже в 2026 году.



Издание сообщает, что один из источников, близких к американскому лидеру, рассказал: получение награды в этом году стало бы неожиданностью, но именно следующая церемония рассматривается как более вероятная.

Однако не все аналитики разделяют этот оптимизм. Критики Трампа указывают, что бомбардировка иранских ядерных объектов летом, идеи о присоединении Гренландии к США и инициатива по переименованию Пентагона в «Министерство войны» могут серьёзно снизить его шансы на победу.

Напомним, в этом году Нобелевскую премию мира получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо — за борьбу за мирный и справедливый переход страны от диктатуры к демократии.

Софья Метелева

