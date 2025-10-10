Дональду Трампу могут вручить Нобелевскую премию мира в 2026 году

10 октября 2025, 16:48

У Трампа выросли шансы получить Нобелевскую премию мира в следующем году

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости / Сергей Попов)

Президент США Дональд Трамп, по данным The New York Post, может стать обладателем Нобелевской премии мира уже в 2026 году.