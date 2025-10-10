«Не мне решать»: Путин заявил, что авторитет Нобелевской премии мира утрачен

10 октября 2025, 16:31

Путин прокомментировал, почему Трампу не дали Нобелевскую премию

Владимир Путин (Фото: РИА Новости / Владимир Смирнов)

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Душанбе высказался о решении не присуждать Нобелевскую премию мира Дональду Трампу.





По словам российского лидера, премия уже давно утратила свой авторитет, поскольку нередко вручалась людям, которые «вообще ничего для этого не сделали».



Путин отметил, что не берется судить, заслуживает ли Трамп награды, однако подчеркнул, что нынешний президент США много делает, чтобы урегулировать затянувшиеся конфликты.





«Что-то не удалось, но, может, ещё многое выйдет сделать для решения конфликта в Украине, он точно работает над этими вопросами», — сказал глава государства.

«Разве это не достижение? Это достижение. Не мне решать», — подытожил президент.