Путин назвал угрозы Зеленского бить по Кремлю «понтами»
На пресс-конференции в Таджикистане Путин дал оценку угрозам украинской стороны
Владимир Путин прокомментировал заявления Владимира Зеленского о возможных ударах украинской стороны по территории России. Слова российского лидера приводит РЕН ТВ.
Путин высказался во время общения с журналистами в Таджикистане. Поводом для реакции стал вопрос представителя СМИ о возможных ответных мерах России в случае поставки Украине ракет Tomahawk.
Журналист в своём вопросе упомянул угрозы Зеленского нанести удар по российским объектам, включая Кремль, но оговорился и назвал эти заявления формой «понтажа», а не шантажа. Путин согласился с такой формулировкой.
«Вы не оговорились. И понтажа тоже. Понт здесь присутствует», — отметил Владимир Владимирович.Ранее Владимир Путин анонсировал появление нового оружия и заявил о превосходстве над другими странами.