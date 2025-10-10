Путин назвал угрозы Зеленского бить по Кремлю «понтами»

10 октября 2025, 16:42

На пресс-конференции в Таджикистане Путин дал оценку угрозам украинской стороны

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Владимир Путин прокомментировал заявления Владимира Зеленского о возможных ударах украинской стороны по территории России. Слова российского лидера приводит РЕН ТВ.





Путин высказался во время общения с журналистами в Таджикистане. Поводом для реакции стал вопрос представителя СМИ о возможных ответных мерах России в случае поставки Украине ракет Tomahawk.



Журналист в своём вопросе упомянул угрозы Зеленского нанести удар по российским объектам, включая Кремль, но оговорился и назвал эти заявления формой «понтажа», а не шантажа. Путин согласился с такой формулировкой.

«Вы не оговорились. И понтажа тоже. Понт здесь присутствует», — отметил Владимир Владимирович.

