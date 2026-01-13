В Якутии медик скрывала случаи сифилиса у мигрантов
В Якутии врач-дерматовенеролог, скрывшая случаи сифилиса у мигрантов, поплатилась за свои действия. Мирнинский районный суд приговорил её к условному сроку. Об этом пишет РИА Новости.
С 2023 по 2024 год специалист внесла ложные данные в медицинские заключения, утверждая, что у пациентов из Киргизии и Армении нет инфекционных заболеваний. Несмотря на положительные результаты анализов, она не назначила лечение и не сообщила властям о выявленных фактах. Это позволило мигрантам устроиться на работу в России.
Врач не признала свою вину. Суд учёл смягчающие обстоятельства и назначил наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.
Читайте также: