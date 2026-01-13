В Якутии медик скрывала случаи сифилиса у мигрантов

13 января 2026, 09:57

В Якутии скрывавшая сифилис у мигрантов врач получила условный срок

Фото: iStock/jarun011

В Якутии врач-дерматовенеролог, скрывшая случаи сифилиса у мигрантов, поплатилась за свои действия. Мирнинский районный суд приговорил её к условному сроку. Об этом пишет РИА Новости.