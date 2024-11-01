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Медведев указал на изменение отношения Грузии к Евросоюзу и НАТО

Дмитрий Медведев (Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина)

Дмитрий Медведев (Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина)

В Грузии изменилось отношение к Евросоюзу и НАТО. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, Грузия понимает, что НАТО является военным блоком, членство в котором не предрекает ничего хорошего, а Евросоюз находится достаточно далеко, не говоря уже о США. А Россия рядом, и её радует, что Грузия стала более прагматичной страной, отметил политик в интервью RT.

В качестве подтверждения своих слов Медведев привёл победу «Грузинской мечты» на парламентских выборах. То, что она осталась у власти является признаком прагматичного настроя народа Грузии, который не хочет войны, не желает повторения событий 2008 года и хочет развития нормальных экономических отношений с Россией.



Также Медведев отметил, что большинство грузин поняли, какова цена сотрудничества с НАТО, увидев происходящее на Украине.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу, набрав более половины голосов.

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#грузия
#евросоюз
#нато
#политика
#дмитрий медведев
Пентагон анонсировал новый пакет помощи Украине на 425 миллионов долларов
01 ноября 2024, 20:26

Фото: iStock/Austin Nooe

Пентагон анонсировал выделение нового пакета военной помощи Украине на сумму 425 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе американского оборонного ведомства.
Отмечается, что в него входят боеприпасы для зенитных ракетных комплексов HIMARS, передвижных ЗРК NASAMS производства Норвегии и артиллерии.

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#пентагон
#сша
#украина
#вооружение
#помощь
#всу
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В ГД внесли проект, ограничивающий доступ к данным о госорганах в военное время
01 ноября 2024, 19:52

Фото: iStock/Oleg Elkov

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о возможности ограничения доступа к деятельности органов власти и организации на территории, где введено военное положение. Проект документа представлен в электронной базе Думы.
Отмечается, что изменение планируется внести в закон «О военном положении». Помимо прочего в него может войти норма об ограничении доступа к сведениям о работе федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов России, органов военного управления, органов местного самоуправления и организаций, работающих на территориях, где действует военное положение.

Кроме того, в закон планируется добавить ограничение на доступ к сведениям о работе судов, следственных органов и прокуратуры на таких территориях. При этом порядок ограничений будет установлен Верховным судом России, Следственным комитетом России и Генеральной прокуратурой соответственно.

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#госдума
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#законопроект
#ограничение
#поправки
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Политолог Ищенко объяснил неприсоединение Турции к коллективному Западу
01 ноября 2024, 19:50

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: сайт Кремля)

Турция, несмотря на все сложности во взаимоотношениях с Россией, не присоединилась к русофобскому движению коллективного Запада. По мнению политолога Ростислава Ищенко президент Реджеп Тайип Эрдоган исходит в своих решениях исключительно из национальных интересов государства.
Отвечая на просьбы читателей издания «Военное дело» прояснить позицию входящей в НАТО страны, эксперт указал, что Эрдогана никто не «переформатировал». Просто он хочет сделать Турцию лидером на Ближнем востоке, а в перспективе — одним из лидеров всей Евразии, чтобы её сила и влияние были сравнимы с теми, которыми обладают Россия, Китай или США.

«Турция не хочет быть чьим-то вассалом или сателлитом», — подчеркнул Ищенко.

Путину в нулевые пришлось ловко и разнообразно маневрировать на международной арене, чтобы сохранить за Россией почти утерянный статус сверхдержавы. То же самое сейчас делает Эрдоган, сказал аналитик. Ищенко напомнил, что в политике нет друзей, есть только интересы. Просто сейчас Эрдоган пытается сделать Турцию «снова великой», заключил эксперт.

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#сша
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#страны
#турция
#нато
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Названы желающие баллотироваться на пост президента Белоруссии
Девять человек хотят баллотироваться на пост президента Белоруссии
01 ноября 2024, 19:25

Фото: iStock/Derek Brumby

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии завершила приём документов на регистрацию инициативных групп по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Участвовать в президентской компании будут девять человек.
Процесс подачи документов стартовал 23 октября, с момента объявления парламентом Белоруссии даты проведения выборов, и завершился в пятницу в 18:00 (совпадает с мск).

Как сообщила комиссия в беседе с ТАСС, на данный момент зарегистрированы четыре из девяти желающих кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, а также начальник главного управления идеологической работы и по делам молодёжи Минского горисполкома Ольга Чемоданова.

4 ноября будут рассмотрены документы остальных пяти желающих. Ими стали участник президентской кампании 2020 года Анна Конопацкая, председатель Республиканского совета Белорусского союза офицеров Сергей Бобриков, предприниматель из Могилёва Диана Ковалёва, лидер коммунистической партии Сергей Сыранков, а также зарегистрировавшийся в пятницу Виктор Кулеш.

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#белоруссия
#выборы
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#кандидаты
#цик
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Директор от России Можин рассказал о хамстве и оскорблениях в МВФ
01 ноября 2024, 19:06

Алексей Можин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На заседаниях совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) часто приходится выслушивать хамство и оскорбления от иностранцев. Об этом рассказал перед уходом с должности исполнительный директор от России Алексей Можин.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что такая ситуация в основном и повлияла на его решение оставить свой пост. В МВФ Можин проработал три с лишним десятка лет.

«Мне хамят, <...> оскорбляют мою страну, руководителя моей страны. Приходится огрызаться в ответ, но все это глубоко противно», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, фонд сейчас находится в наихудшем состоянии за всё то время, что он здесь проработал. Причина такого положения является в крайней политизации этой международной финансовой организации.

Можин работал в МВФ с 1992 года. Последние 28 лет он занимал в фонде должность исполнительного директора. После ухода с поста финансист станет советником главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

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#страны
#фонд
#новости
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РФ потребовала у датского телеканала TV2 разъяснений по репортажу из-под Курска
01 ноября 2024, 17:53

Фото: istockphoto/porpeller

Посольство России в Копенгагене потребовало у датских телевизионщиков разъяснений. Это произошло после выхода в эфире телеканала TV2 репортажа из Курской области.
Об этом представители российской дипломатической миссии сообщили в своём официальном телеграм-канале. В сообщении указано, что названный телеканал использовал в передаче собственную фотографию украинского военнослужащего, снятого на фоне здания, в котором расположено отделение связи «Почта России».

В посольстве потребовали разъяснений по поводу появления данного фотоснимка в эфире телеканала, а также действий датских журналистов. Кроме того, дипломаты напомнили, что незаконное пересечение границы Российской Федерации является уголовным преступлением. Также в обращении отмечается, что в репортаже можно увидеть нацистскую символику, что на Украине не новость. Однако рекламировать её в телевизионной передаче посольство РФ считает неуместным.

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#почта россии
#посольство
#рф
#всу
#курская область
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Вдова воевавшего за ВСУ Дадина считает, что мужа могли убить его сослуживцы
01 ноября 2024, 17:24

Фото: istockphoto/zabelin

Ильдар Дадин, воевавший на стороне Украины, погиб в Харьковской области в октябре этого года. Его вдова Александра Свечникова считает, что его мужа могли убить сослуживцы, с которыми у него был конфликт.
Об этом женщина написала на своей странице в социальной сети. Дадин уехал из России в 2022 году и обосновался в Польше. Затем он перебрался на Украину и вступил в «Легион "Свобода России"»* (ЛСР*). С лета прошлого года перебежчик начал принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ. 6 октября появилась информация, что Ильдар Дадин погиб в Волчанске Харьковской области.

Его вдова Светлана, являющаяся гражданкой Украины, почти месяц пыталась получить тело мужа, чтобы похоронить, но ей его так и не отдали. Якобы Дадин не указал её в качестве контактного лица, которому следует передать тело в случае его смерти, поэтому в ЛСР* похоронят его «по своим правилам». При этом Свечникова утверждает, что паспорт мужа и копия свидетельства о браке находятся в штабе легиона.

Она полагает, сто его могли убить сослуживцы, так как он конфликтовал с командирами ЛСР*, из-за действий которых погибли его сослуживца. По словам женщины, муж часто говорил что опасается «пули в спину». Кроме того, постоянно менялись версии того, как погиб Дадин: то в результате артобстрела, то после атаки беспилотника. А на днях руководство ЛСР* официально заявило, что он был убит автоматной очередью.

То, что в ЛСР* кремировали и уже захоронили тело её мужа, так и не показав его вдове, только утвердило её во мнении, что Ильдар Дадин погиб от руг своих однополчан.

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#паспорт
#женщины
#информация
#всу
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Нардеп Дубинский: Зеленский ищет поддержку для отказа от мирного плана Трампа
01 ноября 2024, 16:50

Владимир Зеленский ездил в Рейкьявик на саммит Северного совета, чтобы заручиться поддержкой стран Северной Европы на случай победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, чтобы суметь отказаться от условий его мирного плана для Украины. Так считает оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
«Очевидно, что турне в Северную Европу — это поиск ресурсов, которые могут заменить американские. Величайший с Высочайшим (Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак – ред.) пытаются заручиться поддержкой, чтобы сказать мирному плану Трампа нет», — написал Дубинский в Telegram-канале.

По его словам, Зеленский и Ермак не представляют свое будущее после завершения конфликта, поэтому они делают все, чтобы он продолжался как можно дольше.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору сообщил, что заявления Владимира Зеленского о северокорейских войсках в РФ служат попыткой отвлечь общественность от реальных проблем, с которыми сталкивается Украина.

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#telegram
#зеленский
#рф
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Президент России встретился с главой Хакасии Валентином Коноваловым
Путин: в регионах «подзабывают» проблемы, на которые граждане жалуются многократно
01 ноября 2024, 16:46

Валентин Коновалов и Владимир Путин(Фото: сайт Кремля)

Президент Владимир Путин 1 ноября в Москве встретился с главой Хакасии Валентином Коноваловым. Это была первая личная встреча президента и главы республики, показанная общественности, после того как Коновалов стал губернатором в 2018 году.
Оказалось, что в Хакасии наблюдается нехватка врачей в сравнении с остальными регионами. При этом «стройка подрастает», привлекается больше инвестиций и заметно снизилось количество безработных граждан — меньше двух тысяч на бирже труда.

«Мы подзабываем проблему, на которую граждане обращали внимание многократно. Это работа с твёрдыми коммунальными отходами.», — отмечает президент России в беседе с главой республики.

Коновалов сообщил главе государства, что перед Хакасией уже стоит задача открыть «комплекс по переработке мусора» до конца 2026 года. Сейчас на территории республики внедряется раздельный сбор мусора.

Президент России отметил, что есть острые вопросы, которые волнуют массы, один из них — СВО.

«У нас много глобальных вопросов, но за этим глобализмом ни в коем случае не должны забывать, казалось бы, мелких деталей жизни людей, но от них зависит качество жизни наших граждан», — говорит Владимир Путин.
Глава государства попросил своих коллег из регионов помнить о проблемах, которые действительно важны для граждан и свою актуальность «не теряли».

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