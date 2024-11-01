Медведев указал на изменение отношения Грузии к Евросоюзу и НАТО

Дмитрий Медведев (Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина)
В Грузии изменилось отношение к Евросоюзу и НАТО. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, Грузия понимает, что НАТО является военным блоком, членство в котором не предрекает ничего хорошего, а Евросоюз находится достаточно далеко, не говоря уже о США. А Россия рядом, и её радует, что Грузия стала более прагматичной страной, отметил политик в интервью RT.
В качестве подтверждения своих слов Медведев привёл победу «Грузинской мечты» на парламентских выборах. То, что она осталась у власти является признаком прагматичного настроя народа Грузии, который не хочет войны, не желает повторения событий 2008 года и хочет развития нормальных экономических отношений с Россией.
Также Медведев отметил, что большинство грузин поняли, какова цена сотрудничества с НАТО, увидев происходящее на Украине.
Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу, набрав более половины голосов.
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В качестве подтверждения своих слов Медведев привёл победу «Грузинской мечты» на парламентских выборах. То, что она осталась у власти является признаком прагматичного настроя народа Грузии, который не хочет войны, не желает повторения событий 2008 года и хочет развития нормальных экономических отношений с Россией.
Также Медведев отметил, что большинство грузин поняли, какова цена сотрудничества с НАТО, увидев происходящее на Украине.
Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу, набрав более половины голосов.
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Анастасия Чинкова