Медведев мемом bóbr kurwa ответил на планы Польши выслать посла России

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал закрытие Польшей генконсульства России в Познани. Политик наполнил о практике «быстрого правосудия» для послов вражеских государств и убийстве посла Германии Вильгельма фон Мирбаха в Москве в 1918 году.
Медведев возмутился решением Польши о закрытии российского диппредставительства. Он подчеркнул, что поляки нарываются на неприятности, закрывая консульство и строя планы по высылке посла РФ.
Политик заявил, что в 1920-х годах правосудие было быстрым. В качестве примера он привёл немецкого посла фон Мирбаха, который был ликвидирован чекистами Николаем Андреевым и Яковом Блюмкиным в Москве.
Завершил свою публикацию Медведев отсылкой к популярному польскому мему «Bóbr kurwa».
Генконсульство России в Познани работало с 1946 года с перерывом в 1948-1960 годах. 22 октября МИД Польши принял решение закрыть дипмиссию и выслать её персонал. Российский МИД, в свою очередь, назвал действия поляков проявлением безудержной русофобии и пообещал принять ответные меры.
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Политик заявил, что в 1920-х годах правосудие было быстрым. В качестве примера он привёл немецкого посла фон Мирбаха, который был ликвидирован чекистами Николаем Андреевым и Яковом Блюмкиным в Москве.
Завершил свою публикацию Медведев отсылкой к популярному польскому мему «Bóbr kurwa».
Генконсульство России в Познани работало с 1946 года с перерывом в 1948-1960 годах. 22 октября МИД Польши принял решение закрыть дипмиссию и выслать её персонал. Российский МИД, в свою очередь, назвал действия поляков проявлением безудержной русофобии и пообещал принять ответные меры.
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Анастасия Чинкова