Медведев: победа «Грузинской мечты» — выбор народа и его нежелание воевать

Дмитрий Медведев (фото: сайт Кремля)
Победа партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах в Грузии не является «спецоперацией Кремля», а выбором народа и его нежеланием воевать. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT. По его словам, грузинский народ прагматичен и не хочет повторения событий 2008 года.
«Это не спецоперация Кремля, а выбор народа Грузии <…> То, что они остались у власти, это просто признак того, что народ в Грузии настроен прагматично. Народ Грузии не хочет войны, не хочет повторения событий 2008 года», — пояснил он.В том же интервью Медведев отмечал, что в Грузии изменилось отношение к Евросоюзу и НАТО. По его мнению, страна стала понимать, что НАТО является военным блоком, членство в котором не предрекает ничего хорошего, а Евросоюз находится достаточно далеко, не говоря уже о США. А Россия рядом, и её радует, что Грузия стала более прагматичной страной, подчеркнул политик.
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