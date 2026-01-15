«Дорого и рискованно»: В России считают, что Трамп не будет вторгаться в Иран

15 января 2026, 15:11

Политолог Блохин: Трамп не сменит режим в Иране без отправки туда военных

Фото: iStock/Rainer Puster

Президент США Дональд Трамп не пойдет на прямое вторжение в Иран, поскольку это дорого обойдется. Так считает американист и политолог Константин Блохин.





По его мнению, Вашингтон сильно заинтересован в смене режима в Иране и делает ставку на сценарий цветной революции, а также содействие иранских элит, которые ориентированы на Запад. Основная помощь протестующим, как считает эксперт, будет заключаться в проведении ограниченных военных операций, в том числе нанесении ударов по иранским ядерным объектам и кибератаками.





«Самая главная цель США — и практически вся американская элита до маниакальности одержима этой идеей — это смена режима в Иране. Главный союзник США — это Израиль, Трамп — один из самых произраильских президентов за всю историю. А иранский режим — антиизраильский», — пояснил Блохин в разговоре с Общественной Службой Новостей.

«Ленты новостей умышленно заполняются такими громкими сообщениями, в то время как главные события могут происходить по другую сторону океана, где США, возможно, предполагают взять контроль над нефтяным комплексом Венесуэлы или добиться приобретения Гренландии», — сказал Мухин Москве 24.