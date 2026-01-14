США готовятся к удару по Ирану уже в ближайшие сутки

14 января 2026, 21:00

В Вашингтоне обсуждают военную операцию против Тегерана в ближайшие 24 часа

Фото: Istock / CRobertson

Администрация США рассматривает возможность нанесения военного удара по Ирану в течение ближайших 24 часов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.