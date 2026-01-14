США готовятся к удару по Ирану уже в ближайшие сутки
Администрация США рассматривает возможность нанесения военного удара по Ирану в течение ближайших 24 часов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
По словам другого источника агентства, американское вмешательство сейчас выглядит весьма вероятным. Израильский представитель, в свою очередь, утверждает, что президент Дональд Трамп уже принял принципиальное решение об ударах, однако их формат, масштабы и точные сроки пока окончательно не согласованы.
Ранее Трамп публично призывал иранцев продолжать протесты, заявив, что «помощь уже в пути». На фоне этих заявлений эксперты всё чаще говорят о высокой вероятности силового сценария и считают, что возможная операция США может стать спусковым крючком для масштабной эскалации на Ближнем Востоке.
