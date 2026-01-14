Специалист оценил риск удара США по Ирану: региону грозит большая война
Любой военный сценарий США в отношении Ирана — будь то точечные удары или полноценная операция — может привести к масштабному конфликту на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал востоковед и политолог Кирилл Семёнов в разговоре с газетой «Взгляд».
По словам эксперта, американские власти до сих пор не выработали чёткой стратегии по Ирану. При этом даже ограниченное силовое вмешательство, считает Семёнов, способно запустить цепную реакцию и дестабилизировать весь регион.
Политолог также усомнился в том, что протесты внутри Ирана, которые риторически поддерживает Дональд Трамп, приведут к смене власти. Однако они могут подтолкнуть Тегеран к жёсткому ответу — в том числе против Израиля и американских военных объектов. Это, по мнению эксперта, чревато перерастанием напряжённости в крупную войну на Ближнем Востоке, включая эскалацию в Газе, что в итоге разрушит планы США в регионе.
