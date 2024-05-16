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Достанет до Москвы: США разместили опасное оружие у границ с Россией

РИА: США разместили в Дании ракетные установки Mk 70
16 мая 2024, 08:59
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

США перебросили системы Typhon на Филиппины и к границам РФ, пишет издание РИА Новости.
Прежде о последствиях размещения ракет средней и меньшей дальности в разных регионах мира США предупредил МИД РФ.

По информации издания, речь идет об оружии Mk 70. Две ракетные установки были привезены на датский остров Борнхольм в юго-западной части Балтики.



Дальность стрельбы этого вида оружия составляет 230 км. Однако существует и более опасная опция Mk 70, которая предусматривает поражение целей на расстоянии до 2500 км. Это крылатые ракеты «Томагавк», которые в настоящее время размещены в 350 км от Калининграда. Таким образом, снаряды вполне могут достать и до Москвы, и до Санкт-Петербурга.

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Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление по сотрудничеству
16 мая 2024, 09:30

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Перед этим они провели двустороннюю открытую встречу, в ходе которой обсудили экономическое и политическое сотрудничество между странами.

Президент России Владимир Путин отметил, что 90% всех платежей между РФ и Китаем проводятся в рублях и юанях. Он обратил внимание на то, что отношения РФ и КНР не направлены против кого-либо и строятся на принципах демократии. В свою очередь, Си Цзиньпин поблагодарил Владимира Путина за визит в страну и заявил, что Китай высоко ценит партнёрство с Россией.

Председатель КНР также назвал российско-китайские отношения эталоном.

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Украинских военных отослали из Германии за правоэкстремисткую символику
Семь военных ВСУ отослали из Германии на Украину за правоэкстремисткую символику
16 мая 2024, 09:10

Фото: istock / Olena_Z

Семь военных ВСУ, обучающихся в Германии, отослали на родину за правоэкстремисткую символику. Об этом пишет «Страна.ua».
Сообщается, что солдаты проходили обучение в Германии и были замечены с правоэкстремистской символикой. Их прекратили обучать и отправили домой.
Отмечается, что все военные в Германии проходят инструктаж по недопущению демонстрации нацистской символики.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в Херсоне украинских призывников держат в одной большой клетке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В США заявили об опасности для Киева из-за смены главы Минобороны России
NYT: Назначение Белоусова несет опасность для Украины
16 мая 2024, 08:33

Фото: сайт Кремля

Назначение президентом Владимиром Путиным на должность министра обороны РФ Андрея Белоусова создало новые риски для Киева. Об этом заявил военный эксперт Серж Шеманн, приводит его слова издание New York Times.
По его мнению, кадровые перестановки в России указывают на то, что в армии в скором времени произойдут перемены.

Шеманн уверен, что Белоусов сможет повысить эффективность военно-промышленного комплекса. Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что уже сейчас российская армия сметает все укрепления ВСУ в зоне проведения СВО.

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Си Цзиньпин назвал эталоном отношения между РФ и Китаем
Си Цзиньпин: отношения Китая и РФ выдержали испытание международной ситуацией
16 мая 2024, 08:08

Фото: Сайт Кремля

На встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения РФ и Китая выдержали испытания в условиях переменчивой международной обстановки.
Си Цзиньпин назвал российско-китайские взаимоотношения между крупными державами эталоном и добавил, что Китай намерен сохранить с Россией добрососедские отношения и остаться надежными партнерами.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что отношения между странами не направлены против кого-либо.

«Россия и КНР совместно отстаивают принципы демократии и порядка в мире», – заявил президент России.

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#россия
#владимир путин
#президент
#китай
#отношения
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В Кремле осудили покушение на премьера Словакии
Песков: Россия решительно осуждает нападение на Фицо, считает его неприемлемым
16 мая 2024, 07:58

Фото: сайт Кремля

Россия решительно осуждает нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, это большая трагедия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с «Известиями».
«Мы, естественно, самым решительным образом осуждаем это нападение, считаем его абсолютно неприемлемым, это действительно большая трагедия», — сказал он.

Песков напомнил, что Путин направил телеграмму президенту Словакии Зузане Чапутовой, в которой выразил сочувствие и пожелал Фицо сил.

Напомним, в Фицо несколько раз выстрелили у здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Стрелка сразу задержали, им оказался 71-летний уроженец словацкого города Левице. Сам Фицо серьёзно ранен. За ним оперативно прибыл вертолёт, который доставил его в больницу.

Фицо неоднократно выступал против оказания военной помощи Украине. И отмечал, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией.

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Новая Зеландия ввела новые антироссийские санкции
Глава МИД Новой Зеландии Питерс: введены санкции против 28 физических и 14 юрлиц
16 мая 2024, 03:08

Фото: istock / syahrir maulana

Новая Зеландия сообщила о включении 28 человек и 14 компаний в список санкций против России. Об этом заявил министр внутренних дел государства Уинстон Питерс, передает РИА Новости.
«Министр иностранных дел Уинстон Питерс сегодня объявил о дальнейших санкциях в отношении 28 физических и 14 юридических лиц», — сказано в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства.
Согласно новому пакету санкций, Новая Зеландия направляет свои усилия в отношении лиц, которые, по их заявлениям, связаны с передачей оружия из Северной Кореи и Ирана в РФ. Помимо этого, санкции «направлены против тех, кто способствует принудительному переселению украинских детей в Россию».

Из-за конфликта на Украине Новая Зеландия ранее применила антироссийские санкции, следуя примеру западных государств. Как считает новозеландская разведка, экономические меры в отношении России, вероятно, помешали ей в развитии новых технологий и вынудили использовать более скрытые способы для получения необходимых компонентов.

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#санкции
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#новая зеландия
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Иностранцы участвуют в попытке переворота в Грузии, заяви мэр Тбилиси
Мэр Тбилиси Каладзе: внешние силы пытаются совершить революцию в Грузии
16 мая 2024, 02:39

Фото: istock / Kachura Oleg

Внешние силы пытаются утроить переворот в Грузии. С таким заявлением выступил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе в эфире телекомпании «Рустави 2».
«Извне есть попытки того, чтобы в стране произошел переворот, революция. Примером этого является то, что иностранцы прибыли прямиком на акцию», — заявил Каладзе.
Как утверждает мэр грузинский столицы, такие действия являются не дружбой, а враждебностью и попыткой внедрения поляризации в государстве.

Парламент Грузии 14 мая принял законопроект об иноагентах в третьем, окончательном чтении.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты будут вынуждены в корне пересмотреть отношения с Грузией, в случае вступления в силу закона об иноагентах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#грузия
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Франция ввела войска в Новую Каледонию из-за погромов
16 мая 2024, 01:17

Фото: istock / e-crow

Власти Франции на фоне беспорядков решили привлечь военнослужащих для охраны морских портов и аэропортов Новой Каледонии, заморской территории Франции. Об этом проинформировал премьер-министр Габриэль Атталь в ходе заседания кризисного штаба при МВД страны, передает BFMTV.
13 мая в столице Нумеа прошла демонстрация протеста против французского законопроекта о расширении избирательного корпуса на местных выборах, переросшая в беспорядки. Протестующие грабили и поджигали магазины, аптеки и автозаправки. Стоит отметить, среди них было много несовершеннолетних граждан. Военных задействовали для защиты ключевых объектов, включая порты и аэропорт, по просьбе верховного комиссара заморской территории Луи Ле Франа.

В агломерации Нумеа также ввели комендантский час с 18:00 до 06:00, запретили собрания, ношение оружия и продажу спиртного.

Ранее сообщалось, что Макрон проведет совещание по митингам в Новой Каледонии, где погибли люди. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин прибыл с государственным визитом в Китай
Путин прибыл в Китай с первым после переизбрания зарубежным визитом
15 мая 2024, 23:43

Фото: Сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом. Об этом информирует ТАСС. Это первая зарубежная поездка российского лидера после переизбрания.
Визит пройдет в два этапа. 16 мая Путин посетит Пекин, где проведет встречу с главой КНР Си Цзиньпином.

Главы стран проведут полномасштабные переговоры в узком и расширенном составах, а также неформально пообщаются с глазу на глаз. Путина сопровождает крайне представительная делегация, куда вошли 5 вице-премьеров, глав экономических, дипломатических и силовых ведомств, а также руководители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Росатома, РЖД и Роскосмоса.

Помимо этого, Путина сопровождает руководство 20 российских регионов.

17 мая глава государства посетит Харбин. Там Путин примет участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Также планируется общение главы РФ с журналистами кремлевского пула.

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