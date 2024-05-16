Достанет до Москвы: США разместили опасное оружие у границ с Россией

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США перебросили системы Typhon на Филиппины и к границам РФ, пишет издание РИА Новости.
Прежде о последствиях размещения ракет средней и меньшей дальности в разных регионах мира США предупредил МИД РФ.
По информации издания, речь идет об оружии Mk 70. Две ракетные установки были привезены на датский остров Борнхольм в юго-западной части Балтики.
Дальность стрельбы этого вида оружия составляет 230 км. Однако существует и более опасная опция Mk 70, которая предусматривает поражение целей на расстоянии до 2500 км. Это крылатые ракеты «Томагавк», которые в настоящее время размещены в 350 км от Калининграда. Таким образом, снаряды вполне могут достать и до Москвы, и до Санкт-Петербурга.
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По информации издания, речь идет об оружии Mk 70. Две ракетные установки были привезены на датский остров Борнхольм в юго-западной части Балтики.
Дальность стрельбы этого вида оружия составляет 230 км. Однако существует и более опасная опция Mk 70, которая предусматривает поражение целей на расстоянии до 2500 км. Это крылатые ракеты «Томагавк», которые в настоящее время размещены в 350 км от Калининграда. Таким образом, снаряды вполне могут достать и до Москвы, и до Санкт-Петербурга.
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Анастасия Хохлова