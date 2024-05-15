В США сделали шокирующее заявление о переговорах РФ и Украины

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Штаты поддержат решение Украины о мирных переговорах с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Об этом сообщает РИА Новости. При этом, по словам Блинкена, решения, которые касаются начала переговоров, должна принимать сама Украина, а не США или любая другая страна.
Он добавил, что в случае, если Киев проявит «серьезный интерес к участию в переговорах», Вашингтон поддержит любое решение Украины по прекращению боевых действий.
Ранее госсекретарь США заявил, что нынешний этап конфликта критический для Украины. Он подчеркнул, что «предстоящие недели и месяцы потребуют многих усилий от украинцев», так как российская армия успешно продвигается на нескольких участках фронта.
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Он добавил, что в случае, если Киев проявит «серьезный интерес к участию в переговорах», Вашингтон поддержит любое решение Украины по прекращению боевых действий.
Ранее госсекретарь США заявил, что нынешний этап конфликта критический для Украины. Он подчеркнул, что «предстоящие недели и месяцы потребуют многих усилий от украинцев», так как российская армия успешно продвигается на нескольких участках фронта.
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Алёна Самарева