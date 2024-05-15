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В США сделали шокирующее заявление о переговорах РФ и Украины

Блинкен: США поддержат решение Украины о мирных переговорах с Россией
15 мая 2024, 15:27
Фото: iStock/sb2010

Фото: iStock/sb2010

Штаты поддержат решение Украины о мирных переговорах с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Об этом сообщает РИА Новости. При этом, по словам Блинкена, решения, которые касаются начала переговоров, должна принимать сама Украина, а не США или любая другая страна.

Он добавил, что в случае, если Киев проявит «серьезный интерес к участию в переговорах», Вашингтон поддержит любое решение Украины по прекращению боевых действий.



Ранее госсекретарь США заявил, что нынешний этап конфликта критический для Украины. Он подчеркнул, что «предстоящие недели и месяцы потребуют многих усилий от украинцев», так как российская армия успешно продвигается на нескольких участках фронта.

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#сша
#украина
#россия
В Эстонии приняли закон, позволяющий направить Киеву замороженные активы РФ
15 мая 2024, 15:23

Фото: iStock/diegograndi

Эстонский парламент принял закон, позволяющий передавать Украине замороженные активы РФ.
Ранее в Эстонии обещали принять поправки к законодательству, которые позволят передать Украине примерно €37 млн замороженных активов РФ.

Информацию о том, что парламент всё же принял этот закон, публикует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен также заявлял, что Конгресс США дал властям полномочия для «захвата» российских замороженных активов. Эти полномочия будут использованы, отметил Блинкен. Американский политик добавил, что США планируют совместно со странами «Большой семерки» (G7) работать над изъятием российских активов с их дальнейшей передачей Украине.

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#эстония
#парламент
#активы
#россия
#украина
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В НАТО придумали, как использовать ПВО Польши и Румынии
15 мая 2024, 15:02

Фото: iStock/e-crow

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил использовать системы ПВО Польши и Румынии для помощи Украине.
Об этом он заявил в интервью порталу inews. По словам экс-главы Североатлантического альянса, НАТО может помочь Украине сбивать российские беспилотники и ракеты без отправки войск на Украину. Так страны альянса помогут более эффективно защищать западную часть Украины, в том числе оборонную промышленность страны.

Он подчеркнул, что Европа стала слабой и расколотой перед якобы угрозой со стороны России, и это нужно менять.

Расмуссен отметил, что Украину необходимо пригласить в альянс на саммите в июле, а само присоединение «должно произойти не позднее 2028 года».

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#нато
#украина
#румыния
#польша
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Эрдоган знает кукловодов, которые готовят заговор
Эрдоган: турецкие власти знают кукловодов и тех, кто готовит заговор
15 мая 2024, 14:46

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ему известно, кто готовил заговор в стране. С таким заявлением он выступил в парламенте после сообщений о попытке госпереворота.
«Мы знаем, чего добиваются те, кто хочет разделить людей. Мы прекрасно знаем, кто является куклой, кто празднует, а кто кукловод. Как бы мерзко это ни выглядело, мы не попадем в эту ловушку», — заявил Эрдоган.

Он отметил, что власти Турции проявят достоинство и терпимость несмотря на действия других.

По его словам, деятельность предполагаемых заговорщиков с запрещенной в стране организацией FETÖ.

Ранним утром стало известно, что Эрдоган провел экстренное заседание с руководителями разведки и минюста после предупреждения своего соратника, главы партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели о возможной попытке госпереворота.

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#договор
#заседание
#турция
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В ЕС предложили вводить санкции против всех компаний, помогающих России
Reuters: Франция и Нидерланды предложили глобальные санкции за помощь России
15 мая 2024, 14:41

Фото: iStock/designer491

Франция и Нидерланды добиваются введения ЕС санкций в отношении любых финансовых учреждений в мире, которые помогают ВС РФ оплачивать приобретение продукции или технологий для изготовления оружия. Об этом пишет агентство Reuters.
Сообщается, что представители двух стран, хотят в рамках принятия нового пакета санкций запретить лицам в ЕС вести сотрудничество с любой финансовой организацией, которая помогает РФ получать подсанкционные товары. По их мнению, эти меры позволят убедить компании в Китае, Турции и на Ближнем Востоке отказаться от сделок с Россией, касающихся поставок товаров двойного назначения. Отмечается, что согласовывать работу по этому направлению хотят с Америкой. Предложение могут заблокировать Германия и Венгрия.

Ранее сообщалось, что товарооборот между РФ и США в марте этого года вырос в полтора раза и достиг отметки 471 млн долларов. Согласно информации источника, торговля между государствами выросла из-за импорта российского урана в Вашингтон. Однако ранее американский лидер Джо Байден подписал закон о запрете на импорт урана из РФ. Запрет будет действовать до 2040 года, при этом до 2028 года покупка разрешается в особых случаях при наличии разрешения от минэнерго США.

США выделят Украине еще $2 млрд на военные нужды. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ЦИК РФ назначила дату Единого дня голосования
15 мая 2024, 14:38

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что Единый день голосования состоится 8 сентября, пишет РИА Новости.
Как отметила во время заседания глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, перемены, которые могут отражаться на избирательной кампании, неизбежны.

Она подчеркнула, что уже понятно о входе в состав правительства России четырех губернаторов. Изменения, которые могут отразиться на дне голосования, определят 8 июля.

Ранее Памфилова заявила, что ЦИК нашел подтверждение лишь 12 сообщениям о нарушениях на выборах президента РФ. В комиссию поступило 459 сообщений о нарушениях, 447 из которых остались неподтвержденными.

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#цик
#голосование
#россия
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Даудов сложил с себя полномочия спикера парламента Чечни после девяти лет работы
15 мая 2024, 14:37

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Магомед Даудов, девять лет занимавший пост председателя парламента Чечни, сложил с себя полномочия. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что во время заседания он также автоматически сложил с себя полномочия депутата. По словам Даудова, он принял это решение после совещания с главой Чечни Рамзаном Кадыров.

В настоящее время Даудов не знает, какую должность будет занимать в дальнейшем. Он также добавил, что для него самое главное для него быть на пути первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

Ранее сообщалось, что 14 мая глава российского государства Владимир Путин назначил на должности новых министров и вице-премьеров. Правительство РФ впервые было сформировано по новой процедуре, которая предусматривается поправкой к конституции в 2020 году.

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#чечня
#парламент
#политика
#совещание
#кадыров
#путин
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СБУ задержала несколько украинцев за сотрудничество с движением Медведчука
15 мая 2024, 14:31

Фото6 iStock/Sinenkiy

СБУ задержала несколько жителей Украины, обвинив их в сотрудничестве с движением «Другая Украина», которое возглавляет Виктор Медведчук. Их обвиняют в ведении информационно-подрывной деятельности.
«Служба безопасности разоблачила в Киеве подпольную ячейку прокремлевского политпроекта "Другая Украина". Эту организацию в России возглавил обвиняемый в государственной измене Виктор Медведчук, который координирует свою деятельность с ФСБ», — говорится в Telegram-канале украинского ведомства.

Уточняется, что участники группы дискредитировали ВСУ и призывали жителей Украины сложить оружие и сдаться российским силам. Якобы соратники Медведчука создавали видеоконтент, которые после одобрения в России распространяли в Сети.

Задержанных обвинили в госизмене. Расследование продолжается.

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#всу
#сбу
#служба
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США выделят Украине еще $2 млрд на военные нужды
15 мая 2024, 14:28

Фото: iStock/Yaraslau

Штаты выделят Украине дополнительно $2 миллиарда военного финансирования, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Средства будут выделены из нового фонда оборонной промышленности. Об этом Блинкен заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Он подчеркнул, что речь идет о новом фонде Штатов для Украины, который обеспечит как закупки оружия у других стран, так и развитие ВПК самой страны.

Накануне госсекретарь Соединенных Штатов Америки прибыл в Киев для обсуждения помощи Украине от Вашингтона.

До этого сообщалось, что Белый дом выделит Киеву очередной транш военной помощи. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#украина
#финансирование
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Захарова обозначила цели для ВС РФ в зоне СВО
Захарова: любые иностранные наемники в зоне СВО станут целью для ВС РФ
15 мая 2024, 13:54

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Западное вооружение, а также любые иностранные наёмники, находящиеся в зоне спецоперации, становятся законной целью для российских военных. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после высказываний Эстонии о возможности отправки войск на помощь Киеву.
«Любое поставляемое нацистскому киевскому режиму оружие рассматривается вооруженными силами Российской Федерации как законная цель, военная цель и подлежит уничтожению. Аналогично, иностранные наемники неизбежно станут целями для российских вооруженных сил», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что это касается всех стран, которые отправят своих военных в зону спецоперации для участия в боевых действиях против ВС РФ.

Ранее сообщалось, что советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл объявил, что правительство рассматривает возможность направления военных на Украину.

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