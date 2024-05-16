В США заявили об опасности для Киева из-за смены главы Минобороны России

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Назначение президентом Владимиром Путиным на должность министра обороны РФ Андрея Белоусова создало новые риски для Киева. Об этом заявил военный эксперт Серж Шеманн, приводит его слова издание New York Times.
По его мнению, кадровые перестановки в России указывают на то, что в армии в скором времени произойдут перемены.
Шеманн уверен, что Белоусов сможет повысить эффективность военно-промышленного комплекса. Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что уже сейчас российская армия сметает все укрепления ВСУ в зоне проведения СВО.
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