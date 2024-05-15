США и Украина обсуждают размещение систем ПВО Patriot в Харькове

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что военные ВС России продвинулись и закрепились в центре села Старомайорское на запорожской линии фронта. Об этом сообщает РИА Новости.