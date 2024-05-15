США и Украина обсуждают размещение систем ПВО Patriot в Харькове

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Вашингтон обсуждает с Киевом размещение комплексов ПВО Patriot в Харькове. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Он подчеркнул, что США позволяют Украине самой решить, как вести боевые действия против России.
По словам Блинкена, США будут добиваться того, чтобы Украина победила в конфликте с Россией. Для этого Вашингтон обеспечит Киев «всем необходимым».
В связи с этим, рассматривается вопрос размещения систем ПВО в Харькове, где сейчас ведутся активные боевые действия.
Ранее в этот день сообщалось, что российские войска освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области
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По словам Блинкена, США будут добиваться того, чтобы Украина победила в конфликте с Россией. Для этого Вашингтон обеспечит Киев «всем необходимым».
В связи с этим, рассматривается вопрос размещения систем ПВО в Харькове, где сейчас ведутся активные боевые действия.
Ранее в этот день сообщалось, что российские войска освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области
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Анастасия Чинкова