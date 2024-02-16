Украина закупит у Турции новейшие истребители

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Украина собирается купить у Турции новейшие истребители пятого поколения KAAN. Об этом в эфире телеканала CNN TÜRK заявил украинский посол в Анкаре Василий Боднар.
Он подчеркнул, что Киев не только осуществит покупку истребителей, но и будет активно использовать их. Он добавил, что в стране уже знают, где они будут работать.
Боднар отметил, что Украина участвует в разработке двигателей для таких истребителей. Причём, тендер был выигран ещё до начала спецоперации.
Напомним, что турецкие истребители прошли испытания в марте прошлого года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что они поднимутся в воздух до конца прошлого года.
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Боднар отметил, что Украина участвует в разработке двигателей для таких истребителей. Причём, тендер был выигран ещё до начала спецоперации.
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Анастасия Чинкова