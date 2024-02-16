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Лавров рассказал о судьбе иностранных наёмников в рядах ВСУ

Лавров: в рядах ВСУ были тысячи иностранных наемников, осталось меньше половины
16 февраля 2024, 12:00
Фото: iStock/breakermaximus

Фото: iStock/breakermaximus

В рядах ВСУ осталось менее половины иностранных наемников, которые принимали участие в боевых действиях. Такие данные привел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины».
«Многие наемники, по данным наших военных, их тысячи были на Украине, осталось меньше половины. Остальные либо уехали, либо нашли свой бесславный конец», - сказал Лавров.

Ранее стало известно, что воюющие на стороне ВСУ колумбийские наемники сбежали с поля боя, опасаясь российских дронов. Об этом рассказал 32-летний наемник с позывным Чечо.


По его словам, их группа подверглась массированной атаке российских беспилотных летальных аппаратов, от которых было «некуда спрятаться». Колумбиец признался, что он вместе с сослуживцами приняли решение бежать, чтобы сохранить свою жизнь. Помимо этого, Чечо поделился, что он спасал напарника, который получил осколочное ранение челюсти.

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#наемники
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В Николаевской области повреждён объект портовой инфраструктуры
16 февраля 2024, 12:09

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

В городе Очакове на юге Украины в результате взрыва получил повреждения объект портовой и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации (ОВА) Николаевской области Виталий Ким.
В своём телеграм-канале он не уточнил, о каком именно объекте идёт речь. По его словам, взрывы фиксировались накануне, 15 февраля, в 10:03 и в 17:10. Из-за них также получило повреждения одно из предприятий, расположенных на территории города. Взрывы также происходили в акватории Очаковской городской общины. Пострадавших в результате обстрелов нет, сообщил глава ОВА региона.

Власти Одесской и Николаевской областей периодически сообщают о повреждении в результате российских атак портовой и транспортной инфраструктуры, заводов и складов. В Киеве уже не раз подчёркивали необходимость усилить противовоздушную оборону юга Украины. В то же время, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указывал, что украинские власти, прикрываясь зерновой сделкой, использовали порты и зернохранилища в военных целях. Соответственно, они стали законными объектами для атак ВС РФ.

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Командование ВСУ заявило о возможном отступлении из Авдеевки
В ВСУ заявили, что готовятся ко всем возможным событиям под Авдеевкой
16 февраля 2024, 11:39

Фото: iStock/JARAMA

ВСУ под Авдеевкой готовят позиции исходя из всех возможных сценариев. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский, передает издание «Украинская правда».
«Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях. Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления на основе всех возможных сценариев», — заявил Тарнавский.

По его словам, украинские военные продолжают оборонительную операцию, однако приоритетом для командования является сохранение жизни бойцов ВСУ.

Ранее военкор Евгений Поддубный писал, что российские военные продолжают затягивать удавку окружения ВСУ в Авдеевке, украинские бойцы бегут и несут огромные потери.

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#военные
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#вс рф
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«Удавка окружения затягивается»: последние новости о ситуации в Авдеевке
Поддубный: в Авдеевки ВС РФ затягивают удавку окружения ВСУ
16 февраля 2024, 11:24

Фото: iStock/zabelin

Российские военные продолжают затягивать удавку окружения ВСУ в Авдеевке, они бегут и несут огромные потери. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.
«Минувшей ночью наши войска в Авдеевке улучшили позиции, были взяты под контроль еще ряд опорных пунктов противника, удавка окружения затягивается», - пишет Поддубный в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что украинские военные пытаются выбраться из почти сформированного котла и несет при этом огромные потери. При этом моральное состояние украинских боевиков ухудшается.

Формирование «Азов»*, недавно переброшенное в Авдеевку, практические полностью уничтожено ударами артиллерии и авиабомбами. Перед ними была поставлена задача стабилизировать обстановку в городе, с которой они не справились, заключил Поддубный.

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Названа цель создания «подземного города» на херсонском направлении
Военный Дандыкин: «подземный город» создан в зоне СВО для сохранения живой силы
16 февраля 2024, 11:20

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

«Подземный город», который соорудили ВС РФ на херсонском направлении, помогает сохранить живую силу. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Он объяснил, что левый берег, где находятся и российские, и украинские военные – пологий. А вот правый, наоборот, крутой. Там нет леса, где можно укрыться, но зато хороший обзор. В связи с этим, было принято построить подземные жилые блиндажи.

Дандыкин подчеркнул, что у ВС РФ большой опыт в сооружении таких укрытий, которые, помимо сохранения живой силы, позволяют подходить на близком расстоянии к позициям противника и наносить по ним удары.

В этом «подземном городе» находятся жилые помещения, кухня, столовая, баня, прачечная, сушилка, парикмахерская, спортивный зал и ремонтная мастерская для одежды.

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#вс рф
#спецоперация
#военные
#военные городки
#херсонская область
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Российские военные включают похоронный марш для ВСУ
Минобороны: звуковещательные станции ВС РФ включают для ВСУ похоронный марш
16 февраля 2024, 10:42

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские звуковещательные станции в зоне спецоперации включают для солдат ВСУ похоронный марш. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
По словам командира звуковещательной станции с позывным «Дед», на одном из участков СВО включали звук тяжелой гусеничной техники для отвлечения на себя внимания противника. А до этого в других районах звучал похоронный марш на протяжении пяти часов. Также включались крики детей, женщин и перечислялись фамилии погибших бойцов ВСУ.

«По имеющейся информации на данный момент, после захвата определённых опорных точек, блиндажей и так далее, на некоторых участках военнослужащие ВСУ не оказывали после нашей работы серьёзного сопротивления и просто сдавались, и наши ребята их просто забирали», — рассказал «Дед».

Он пояснил, что расчёты звуковещательных станции включают определенные звукозаписи для того, чтобы подрывать психологическое состояние противника. Звук распространяется на 3-5 км.

С помощью звуковещательных станций российская сторона также призывает бойцов ВСУ сдаваться. Это происходит на русском, украинском языке и английском языках.

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#станции
#сво
#всу
#военные
#вс рф
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Окружение в Авдеевке и штурм в Донецке: последние новости СВО
Главное об СВО за сутки
16 февраля 2024, 10:27

Фото: iStock/Diy1

Российские войска установили контроль над укрепрайоном ВСУ в Авдеевке и стремительно продвигаются в западной части города. Что применили украинские войска для удара по мирным жителям в Белгороде и какая техника ВСУ уничтожена на Купянском направлении, читайте в материале «Радио 1».

Авдеевское направление


ВС РФ взяли под контроль укрепрайон ВСУ «Зенит», расположенный на юге Авдеевки. Также российским войскам удалось продвинуться вдоль Индустриального проспекта и трассы О0542, а также зайти на территорию промзоны АКХЗ в западной части города. Полностью под контролем ВС РФ улицы Спортивная, Соборная и Чернышевского.

Об окружении ВСУ в районе Авдеевки сообщил в своем телеграм-канале военный корреспондент Александр Коц.

«Пока брошенные в окружении всушники пытаются либо оттянуться к Коксохиму, либо уйти назад по балкам, украинские генералы готовят общество к очередной перемоге», - Коц.

Купянское направление


ВС РФ провели атаку рядом с Берестовым, Песчаным и Макеевкой, в результате чего были уничтожены три автомобиля ВСУ, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», и самоходные артиллерийские установки «Caezar» французского производства.

Донецкое направление


На восточной окраине Донецка ВС РФ вынудили ВСУ отступить из фильтровальной станции. Штурмовые действия российские силы продолжили на юго-восточных окраинах Новомихайловки, у Победы, в районе Георгиевки и Первомайского. В результате наступления, ВСУ лишились двух БМП (боевая машина пехоты – прим.ред) и одного танка.

ВСУ ударили по школе и магазину в Белгороде


15 февраля ВСУ атаковали гражданские объекты Белгорода. Ракетный удар пришелся на торговый центр и школьный стадион. В результате ракетного удара 6 человек погибли, 17 ранены. Среди погибших и пострадавших при обстреле Белгорода есть дети.

Российская разведка установила из чего ВСУ нанесли удар по мирным гражданам и детям, об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем телеграм-канале.

«Военнослужащие группировки прикрытия государственной границы в ходе разведки обнаружили расчет РСЗО «Вампир», который наносил удар по Белгороду. Машина перемещалась в районе населенного пункта Липцы», - Поддубный.

Военкор сообщил, что ВС РФ нанесли ответный удар с использованием ОТРК(оперативно-тактический ракетный комплекс-прим.ред), в результате чего уничтожен расчет и боевая машина ВСУ.

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#белгород
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Жители Запорожья готовятся сдавать город ВС РФ
Офицер ВСУ Лапин: жители Запорожья готовятся сдавать город ВС РФ
16 февраля 2024, 10:25

Фото: iStock/Michele Ursi

Жители Запорожья готовятся сдавать город российской стороне. Об этом заявил офицер ВСУ в отставке Игорь Лапин. Его слова передает украинский телеканал «Прямой».
«Сегодня не выделили деньги на "зубы дракона" для строительства оборонной линии в Запорожье. На "единый марафон" нашли, на голосование в "Дии" (украинский сервис госуслуг. — ред.) на Евровидение миллионы нашли, а на "зубы дракона" в Запорожье не нашли. Мне одна из моих зрительниц на "Youtube" написала: "Так что, квартиру в Запорожье продавать, сдадут?» - заявил Лапин.

И добавил, что именно такое сейчас настроение среди людей. Лапин уверен, если украинское власти и дальше продолжат принимать подобные решения, то у ВСУ совсем скоро не останется артиллерии, а территория страны будет уменьшаться.

Кроме того, украинский офицер отметил, что Киеву не удастся провести мобилизацию, а это, по словам Лапина, только увеличит потери среди ВСУ и приведет к сужению линии фронта.

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#страны
#всу
#запорожье
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Российские бойцы уничтожили расчёт RM-70 Vampire, накануне обстрелявший Белгород
16 февраля 2024, 09:34

Фото: istockphoto/RamonCast

Российские военные из состава группировки прикрытия государственной границы РФ обнаружили и уничтожили. украинский расчёт реактивной системы залпового (РСЗО) огня RM-70 Vampire («Вампир»), который накануне обстрелял Белгород.
В результате обстрела погибли семь человек, в том числе четырёхмесячная девочка. Ещё 19 человек получили ранения, напоминает военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своём телеграм-канале «Поддубный |Z|О|V| edition». По словам военкора, разведка обнаружила боевую машину (БМП) вместе с личным составом РСЗО, передвигавшуюся в районе населённого пункта Липцы в Харьковской области Украины.

Руководствуясь данными разведки, российские ракетчики нанесли удар по врагу с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК). В результате БМП и личный состав РСЗО, убивавший детей в Белгороде, был уничтожен. Также есть убитые и раненые среди украинских военнослужащих, оказавшихся в зоне поражения.

Украинские солдаты, стрелявшие из чешской РСЗО сербскими снарядами по мирному российскому городу, понесли заслуженную кару. Возможно, всему «интернационалу», выступающему против России, пришло время задуматься.

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Гладков: Количество пострадавших при обстреле Белгорода возросло до 19 человек
16 февраля 2024, 08:46

Фото: сайт Кремля

Количество пострадавших в результате обстрела Белгорода ВСУ возросло до 19 человек. Ранее было известно о семи погибших и 18 раненых.
Вчера вечером в Городскую больницу № 2 самостоятельно обратился один из жителей областного центра, получивший ранение. Таким образом, количество раненых увеличилось до 19 человек, написал в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он также рассказал, что двое взрослых и два ребёнка с тяжёлыми ранениями отправлены в сопровождении родственников поездом в Москву. Пятеро пострадавших после оказания медицинской помощи выписаны домой, на амбулаторное лечение. В больницах Белгорода остаются десять человек из числа пострадавших при обстреле. Восемь из них находятся в состоянии средней тяжести, двое — в реанимации. Стало известно, что мама погибшей четырёхмесячной девочки выжила.

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