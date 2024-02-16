Лавров рассказал о судьбе иностранных наёмников в рядах ВСУ

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В рядах ВСУ осталось менее половины иностранных наемников, которые принимали участие в боевых действиях. Такие данные привел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины».
«Многие наемники, по данным наших военных, их тысячи были на Украине, осталось меньше половины. Остальные либо уехали, либо нашли свой бесславный конец», - сказал Лавров.
Ранее стало известно, что воюющие на стороне ВСУ колумбийские наемники сбежали с поля боя, опасаясь российских дронов. Об этом рассказал 32-летний наемник с позывным Чечо.
По его словам, их группа подверглась массированной атаке российских беспилотных летальных аппаратов, от которых было «некуда спрятаться». Колумбиец признался, что он вместе с сослуживцами приняли решение бежать, чтобы сохранить свою жизнь. Помимо этого, Чечо поделился, что он спасал напарника, который получил осколочное ранение челюсти.
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Элина Позднякова