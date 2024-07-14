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Ситуация с конфликтом на Украине достигла критической стадии, с таким заявлением выступил старший аналитик Лондонского центра исследований политики в Нью-Йорке Александр Марковский в своей статье для American Thinker.
«Сейчас конфликт достиг критической стадии, когда отчаявшиеся люди совершают отчаянные поступки. Варианты у НАТО заканчиваются», — считает Марковский.
Эксперт напомнил, что некоторые лидеры Североатлантического альянса уже отметились безумными заявлениями о нынешней ситуации на Украине. К примеру, главы НАТО обсуждают возможность дать киевскому режиму разрешение бить западными оружием по территории Российской Федерации.
По мнению Марковского, западные лидеры просто не понимают, что им никогда не удастся победить Россию.
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Евгения Парфентьева