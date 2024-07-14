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«Достиг критической стадии»: В США сделали неутешительное заявление об Украине

AT: Конфликт на Украине достиг критической стадии
14 июля 2024, 08:18
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Ситуация с конфликтом на Украине достигла критической стадии, с таким заявлением выступил старший аналитик Лондонского центра исследований политики в Нью-Йорке Александр Марковский в своей статье для American Thinker.
«Сейчас конфликт достиг критической стадии, когда отчаявшиеся люди совершают отчаянные поступки. Варианты у НАТО заканчиваются», — считает Марковский.

Эксперт напомнил, что некоторые лидеры Североатлантического альянса уже отметились безумными заявлениями о нынешней ситуации на Украине. К примеру, главы НАТО обсуждают возможность дать киевскому режиму разрешение бить западными оружием по территории Российской Федерации.



По мнению Марковского, западные лидеры просто не понимают, что им никогда не удастся победить Россию.

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Зеленский прокомментировал покушение на Трампа
Такому насилию нет оправдания: Зеленский высказался о покушении на Трампа
14 июля 2024, 08:45

Глава Украины Владимир Зеленский высказался о покушении на бывшего американского президента Дональда Трампа, его слова приводит «Страна.ua».
В ходе предвыборного митинга Дональда Трампа в Пенсильвании стрелок выстрелил в политика, ранив его в ухо. Позже стало известно, что полицию предупреждали о стрелке, однако правоохранители проигнорировали эти сообщения. Сейчас жизни бывшего президента ничего не угрожает.

«Такому насилию нет оправданий и не должно быть места где угодно в мире. Насилие никогда не должно побеждать. Я рад узнать, что Дональд Трамп уже в безопасности и желаю ему быстрого выздоровления», — заявил президент Украины, полномочия которого истекли ещё в конце мая.

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#сша
#стрельба
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Белоруссия приступила к отводу войск на границе с Украиной
МО Белоруссии: Ведомство приступило к отводу войск на южных рубежах
14 июля 2024, 08:05

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Министерство обороны Белоруссии немедленно приступает к отводу войск от границы с Украиной, об этом сообщили в пресс-слжубе ведомства.
«Мы видим, что напряжение на южном операционном направлении спадает, поэтому по итогам сегодняшнего совещания президент поручил группировку войск усиления южного операционного направления, основу которых составляют силы специальных операций, вывести из приграничной зоны и вернуть в пункты постоянной дислокации», — цитирует пресс-служба слова главы белорусского оборонного ведомства Виктора Хренина.

Вечером 13 июля он подчеркнул, что Минобороны немедленно приступает к выполнению этой задачи.

По словам Хренина, с этого момента на границе будет находиться только незначительная группировка сил для контроля обстановки.

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#белоруссия
#украина
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Обама, Буш и Клинтон поддержали Трампа после стрельбы на митинге в Пенсильвании
14 июля 2024, 07:27

Фото: iStock/Jon Rehg

Бывшие президенты США Барак Обама и Джордж Буш-младший поддержали Дональда Трампа в социальной сети Х после стрельбы на митинге в Пенсильвании.
Обама и его супруга Мишель пожелали Трампу скорейшего выздоровления. По словам бывшего американского лидера, в демократии «абсолютно нет места политическому насилию».

Свою поддержку выразил 42-й президент Билл Клинтон и его жена Хиллари, которая соперничала с республиканцем Трампом на выборах 2016 года. Клинтон отметил, что он и супруга «благодарны за то, что Трамп находится в безопасности». Буш назвал произошедшее нападение трусливым.

Напомним, покушение на Трампа произошло в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего это оперативно вывели со сцены. В настоящее время он находится в больнице. Стрелка ликвидировали.

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#политика
#президент
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#сша
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В Совфеде прокомментировали слова Байдена о покушении на Трампа
Сенатор Клишас с иронией отреагировал на слова Байдена о покушении на Трампа
14 июля 2024, 07:10

Фото: РИА Новости/ Александр Имедашвили

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в Telegram-канале с иронией прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что он не может назвать огнестрельное ранение на митинге американского экс-лидера Дональда Трампа покушением.
Клишас назвал реплику Байдена примером «лучшей электоральной практики» Вашингтона. Примечательно, что нынешний глава американского государства ранее сообщил, что не обладает достаточными фактами о стрельбе на митинге Трампа в Пенсильвании, чтобы назвать произошедшее покушением.

Напомним, покушение на Трампа произошло в субботу вечером. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего это оперативно вывели со сцены. В настоящее время он находится в больнице. Стрелка ликвидировали.

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#политика
#покушение
#дональд трамп
#сша
#джозеф байден
#президент
#стрельба
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Симоньян сравнила покушение на Дональда Трампа с сериалом
14 июля 2024, 07:04

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа напоминает сериал, у сценаристов которого закончилась фантазия. Об этом заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.
Она сообщила, что наблюдать за происходящим в США, то же самое, что смотреть сериал. Только вот у сценаристов давно иссякла фантазия, поэтому они начинают повторяться. Однако «зритель» настолько привык к героям, что уже не может оторваться от просмотра.

Симоньян вспомнила покушение на президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Тогда его застрелил Ли Харви Освальд.

Журналист отметила, что к подобным методам приходят в том случае, если не осталось других способов для избавления от неудобного политика.

20-летний житель Пенсильвании открыл стрельбу во время выступления Трампа перед избирателями. В результате политик получил ранение в ухо, его доставили в больницу. Стрелка ликвидировали.

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#маргарита симоньян
#дональд трамп
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#стрельба
#политика
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#покушение
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Американист Наумов оценил влияние покушения на шансы Трампа стать президентом США
Наумов: покушение на Трампа значительно усилит его образ мученика
14 июля 2024, 06:51

Фото: сайт Дональда Трампа

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа многократно усилит его образ мученика и так созданный уголовными делами против него. Об этом в своём Telegram-канале написал американист, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.
Он напомнил, что многие сторонники Трампа носили футболки, где отчётливо видна проведённая между Трампом и Иисусом Христом параллель, что они вместе «пострадали за правду». После покушения такой нарратив будет распространяться ещё шире.

Покушение на Трампа произошло в субботу вечером. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего это оперативно вывели со сцены. В настоящее время он находится в больнице.

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Трамп, несмотря на покушение, посетит съезд Республиканской партии
#дональд трамп
#сша
#выборы
#стрельба
#политика
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Трамп, несмотря на покушение, посетит съезд Республиканской партии
Трамп намерен посетить съезд республиканцев в понедельник в Висконсине
14 июля 2024, 06:06

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трампа, несмотря на покушение на митинге в Пенсильвании, намерен посетить съезд Республиканской партии, который начнётся в понедельник в штате Висконсин. Об этом сообщили в нацкомитете партии.
Отмечается, что в ходе этого съезда будет выдвинута кандидатура Трампа на пост президента США.

Ранее политик сообщил, что чувствует себя хорошо, и выразил благодарность Секретной службе США и всем правоохранительным органам, которые быстро среагировали на стрельбу.

Теперь он с нетерпением ждёт начала съезда республиканцев, на который намерен приехать в понедельник.

Стрельба произошла на митинге Трампа в штате Пенсильвания в субботу. Политика ранили в ухо, после чего он был доставлен в больницу, где находится и сейчас. Стрелка ликвидировали.

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#политика
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#выборы
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#сша
#митинг
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Байден поговорил с Трампом после стрельбы на митинге
14 июля 2024, 05:47

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с Дональдом Трампом, по которому стреляли во время митинга в Пенсильвании. Об этом сообщили в Белом доме.
В субботу вечером Байден провёл телефонный разговор с Трампом, подчеркнули в пуле Белого дома.

Стрельба произошла в ходе выступления Трампа перед избирателями в Пенсильвании. Снайпер совершил несколько выстрелов, попав в ухо политика. Трампа госпитализировали, он находится в больнице. Стрелка, тем временем, ликвидировали.

Байден в связи со случившимся сделал специальное обращение к нации, а также приказал на время остановить трансляцию всех агитационных роликов по телевидению.

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#дональд трамп
#джозеф байден
#стрельба
#сша
#митинг
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В США рассказали о связи стрелявшего в Трампа с иностранными государствами
NBC: стрелявший в Трампа не имел связей с иностранными государствами
14 июля 2024, 05:45

Фото: iStock/SolidMaks

Стрелявший на митинге бывшего президента США Дональда Трампа не имел никаких связей с иностранными государствами. Об этом сообщила телекомпания NBC, ссылаясь на американских чиновников.
Они убеждены, что признаков связи стрелка с действующим субъектом из другого государства не обнаружено.

Сам Трамп после покушения сообщил, что конкретных данных о стрелявшем в него мужчине в настоящее время нет.

Покушение на Трампа было совершено в субботу. Неизвестный открыл стрельбу во время выступления политика перед избирателями в штате Пенсильвания. Одна из выпущенных пуль прошла мимо Трампа, задев его ухо. Кандидата в президенты доставили в больницу, где он находится до сих пор.

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