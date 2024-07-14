В Италии высказались о войне с Россией

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Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что ни его страна, ни блок НАТО не собираются вступать в боевые действия с Россией. Об этом он сообщил в эфире телеканала Rete4,.
Он подчеркнул, что не верит в то, что столицы европейских государств находятся под угрозой и могут оказаться под ударом.
По словам Таяни, оружие Италии и стран НАТО не будет использовано для нанесения ударов по территории России.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что заявления российских властей кажутся ему пропагандой, цель которой показать, что Россия не боится западные государства.
Ранее в субботу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что у России есть потенциал для сдерживания американских дальнобойных ракет в Европе.
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По словам Таяни, оружие Италии и стран НАТО не будет использовано для нанесения ударов по территории России.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что заявления российских властей кажутся ему пропагандой, цель которой показать, что Россия не боится западные государства.
Ранее в субботу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что у России есть потенциал для сдерживания американских дальнобойных ракет в Европе.
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Анастасия Чинкова