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В Италии высказались о войне с Россией

Таяни: Италия и НАТО не собираются воевать с Россией
14 июля 2024, 00:36
Фото: iStock/okfoto

Фото: iStock/okfoto

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что ни его страна, ни блок НАТО не собираются вступать в боевые действия с Россией. Об этом он сообщил в эфире телеканала Rete4,.
Он подчеркнул, что не верит в то, что столицы европейских государств находятся под угрозой и могут оказаться под ударом.

По словам Таяни, оружие Италии и стран НАТО не будет использовано для нанесения ударов по территории России.



Глава внешнеполитического ведомства добавил, что заявления российских властей кажутся ему пропагандой, цель которой показать, что Россия не боится западные государства.

Ранее в субботу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что у России есть потенциал для сдерживания американских дальнобойных ракет в Европе.

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#италия
#нато
#россия
#конфликт
Прогрессивные конгрессмены задали жёсткие вопросы Байдену
СРС: прогрессивные конгрессмены задали жёсткие вопросы Джо Байдену
14 июля 2024, 01:38

Фото: сайт Кремля

Представители Прогрессивного кокуса Конгресса США (CPC) в дистанционном формате встретились с американским президентом Джо Байденом. Об итогах встречи в соцсети X рассказала член Палаты представителей Прамила Джаяпал.
По её словам, Байдену были прямо изложены все опасения по поводу его возможной победы на предстоящих президентских выборах, а также заданы жёсткие вопросы по поводу дальнейших перспектив.

Она подчеркнула, что СРС ценит готовность президента даль обоснованные ответы и развеять все опасения членов кокуса.

В результате разговора конгрессмены заверили Байдена, что готовы сотрудничать с ним для победы над конкурентом Дональдом Трампом.

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#джозеф байден
#конгресс сша
#политика
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Нетаньяху раскрыл, когда завершится конфликт Израиля и Палестины
Нетаньяху: Израиль не закончит конфликт в Газе, пока не уничтожит ХАМАС
14 июля 2024, 01:00

Фото: iStock/Racide

Военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа не завершится, пока не будут полностью разбиты все вооружённые отряды радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Он заявил, что многие спрашивают о сроках завершения вооружённого конфликта. Ответ на это один, подчеркнул Нетаньяху, – это произойдёт, когда будут достигнуты все цели и уничтожено ХАМАС.

Целями, по словам премьер-министра Израиля, являются полное уничтожение палестинского движения и обеспечение безопасности для жителей Израиля. Также для полной победы необходимо возвращение израильтян с юга и севера в их дома.

Отметим, что выступление Нетаньяху было приурочено к операции ЦАХАЛ в секторе Газа, которая нацелена на уничтожение руководителя военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа.

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#израиль
#палестина
#цахал
#хамас
#биньямин нетаньяху
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Замглавы Госдепа: США намерены укрепить сотрудничество с правительством Армении
14 июля 2024, 00:49

Фото: iStock/sorsillo

Вашингтон намерен укрепить сотрудничество с правительством Армении, заявила заместитель главы Госдепа США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея в своих соцсетях.
«Надеемся на укрепление сотрудничества с правительством и партнерами из гражданского общества в целях продвижения демократического верховенства закона, борьбы с коррупцией и реформы судебной системы», — написала Зея.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, посчитал важным последовательно развивать сотрудничество с Вашингтоном и обратил внимание на постоянную поддержку США реализации реформ в республике – в сферах правосудия, полиции и госуправления.

Ранее сообщалось, что с 15 по 24 июля в Армении пройдут учения Eagle Partner с участием армянских и американских военных. Заявлялось, что в учениях примут участие военные миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии Канзаса, а цель учений заключается в повышении уровня слаженности войск, боеготовности армянских солдат и обмен передовым опытом.

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#сша
#военные
#сотрудничество
#министр
#армения
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В Белоруссии сохранится усиленный режим службы на границе с Украиной
13 июля 2024, 23:57

Фото: iStock/reflection_art

В Белоруссии сохранится усиленный режим службы на границе с Украиной. Об этом со ссылкой на главу Государственного пограничного комитета республики Константина Молостова сообщает агентство Белта. Для пограничников, по его словам, ситуация остается сложной, ведь на Украине продолжаются боевые действия.
«По решению президента Беларуси Александра Лукашенко, исходя из выводов и оценки обстановки, пограничники продолжают выполнять задачи в усиленном режиме пограничной службы», – пояснил Молостов.
Председатель комитета добавил, что вдоль границы Украина продолжает увеличивать количество минно-взрывных заграждений, перекрываются основные направления движения к пунктам пропуска, ключевые дороги, а также сохраняется плотность разведки Белоруссии при помощи БПЛА.

Однако, по словам Молостова, снизилось число провокаций со стороны Киева, в последние дни их не наблюдается совсем.

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#украина
#белоруссия
#пропуска
#граница
#режим
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Economist: президентство Трампа развернет Украину на «необратимом» пути в НАТО
13 июля 2024, 22:59

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Несмотря на слова о «необратимом» пути для вступления Украины в НАТО, которые прозвучали на юбилейном саммите альянса в Вашингтоне, все понимают, что вернувшийся в президенты Дональд Трамп может легко его развернуть. Об этом пишет The Economist. Даже сейчас членство Киева в блоке остается под вопросом, отмечается в материале.
По данным издания, обещания Запада снова сопровождались оговорками, где лидеры стран просят Украину для начала продолжить демократические и экономические реформы, а также реформы в сфере безопасности.

«Более того, Украина будет приглашена к членству в НАТО только «когда союзники согласятся и будут выполнены условия», — указывается в статье.
Даже «самый большой друг» Джо Байден ничего не сказал о вступлении Украины в альянс по время своей вступительный речи на саммите, добавляют в журнале.

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Лукашенко: Белоруссия не враг Украине, нужен диалог для деэскалации конфликта
13 июля 2024, 22:36

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы не враги украинцам, а для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта нужен диалог. Об этом сообщает агентство Белта.
«Как бы они на нас косо ни смотрели, как бы они нас ни костыляли. Ну чуть ли не врагами называют. Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться», – заявил белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что «оказывается, можно договориться», как показали недавние события на украинско-белорусской границе, где каждая из сторон отвела войска.

«Но главное, надо разговаривать. Если нет диалога, разговора – это будет эскалация, и будут гибнуть люди», – подчеркнул Александр Лукашенко.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным дальнейшие шаги по Украине.

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#украина
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Песков: России хватит потенциала для сдерживания дальнобойных ракет США в Европе
13 июля 2024, 21:55

Фото: Сайт Кремля

России хватит потенциала для сдерживания дальнобойных ракета США, которые планируют разместить в Германии в 2026 году. Об этом сообщил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, американцы всегда размещали в Европе оружие, направленное в сторону России.
«Это всегда была, знаете, парадоксальная ситуация. Соединенные Штаты размещали разного вида ракеты, разной дальности, традиционно направленные на нашу страну. Наша страна, соответственно, в качестве цели определяла эти европейские точки. И вот парадоксальная ситуация: Америка продолжает зарабатывать деньги, Европа находится в прицеле наших ракет, наша страна в прицеле американских ракет, находящихся в Европе. Мы уже все это проходили», – заявил пресс-секретарь президента.
На замечание журналиста о том, что «то противостояние закончилось распадом Советского Союза», Песков метко ответил:

«И Европа сейчас трещит по швам. Для Европы сейчас не лучшее время. Поэтому в разных конфигурациях повторение истории неизбежно»
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Лукашенко рассказал, откуда Белоруссии стоит ждать возможных угроз
Лукашенко: белорусским военным нельзя пропустить угрозы с западного направления
13 июля 2024, 21:11

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военным нельзя пропустить возможные угрозы с западного направления. Об этом сообщает агентство Белта. По словам президента, запад провоцирует Белоруссию, чтобы «втянуть в эти разборки, в эту войну».
«И время… подтверждает то, что нам надо не пропустить с запада... Вот там идет активизация. Поэтому северо-западное направление - там ребята должны быть готовы ко всему. Они (на западе - ред.) нас провоцируют, чтобы втянуть в эти разборки, в эту войну. Нельзя этого допустить», – пояснил Лукашенко.
По данным агентства, белорусский лидер сейчас находится в Лунинецком районе Брестской области, где проводит совещание о военной безопасности страны на южном операционном направлении.

Ранее Лукашенко сообщал, что напряженность на границе с Украиной ликвидирована. Он отметил, что киевский режим отвел дополнительные силы, которые выдвинул до этого к границе с Белоруссией.

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Антонов: попытки Байдена оскорбить Путина недостойны и бьют по престижу США

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Антонов: попытки Байдена оскорбить Путина недостойны и бьют по престижу США
13 июля 2024, 20:10

Фото: сайт Белого дома

Попытки президента США Джо Байдена публично оскорбить российского лидера Владимира Путина недостойны главы государства и наносят непоправимый ущерб престижу Соединенным Штатам, заявил сегодня, 13 июля, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Этими словами дипломат прокомментировал выступление Байдена перед избирателями в Детройте, где он опять позволил себе публично оскорбить президента России.

«Такие эскапады недостойны лидера Соединенных Штатов. Неконтролируемые эмоциональные всплески наносят непоправимый ущерб престижу Америки. Очевидно, что речь идет о банальных попытках самоутвердиться и приподнять предвыборные рейтинги», – считает Антонов.
По его словам, такое поведение вряд ли можно считать достойным для лидера страны, которая претендует на роль «носителя демократических ценностей и высокой морали».

Антонов добавил, что никто не имеет права оскорблять президента РФ, а в его лице и весь народ России, при этом сами обвинения в адрес Путина просто абсурдны, ведь именно США развязали десятки военных конфликтов по всему миру, из-за которых погибли сотни тысяч человек.
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